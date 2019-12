Carolina Díaz, su nueva vida y look tras dejar Bababun

Pese a que Carolina Díaz estuvo involucrada en audios que ex compañeros de Badabun presentaron, ella asegura que está muy arrepentida de haber mentido por lo que decidió apoyar a Kim Shantal, Alex Flores, Queen Buenrostro, Dani Alfaro, Kevin Achutegui, Denis y Andrea Zuñiga, quienes hace unos días alzaron la voz para decir que eran explotados, maltratados y acosados por el CEO de la empresa, César Morales.

En un principio se dijo que Carolina Díaz era muy cercana a uno de los ejecutivos del programa y fue señalada por algunos de sus excompañeros de apoyar a Badabun, sin embargo, recientemente Carolina decidió también alzar la voz e indicar que había sido manipulada pero que estaba muy arrepentida por lo que deseaba empezar de cero.

Lee también: Así puedes obtener los nuevos emojis de WhatsApp para Android

Días antes de que Carolina denunciara el acoso que sufrió en Badabun se dejó ver en su cuenta de Instagram con un nuevo cambio de look.

“Amigos ya al fin está el cambio de look. Me gusta no estar en mi zona de confort y pues... me encanta, los amo y espero y les guste esta versión. Gracias a mis amigos de @davinci_humanhair por este cambio”, señaló Díaz.

Carolina Díaz ha recibido casi el millón de Me Gusta y un sin fín de comentarios. La joven youtuber intenta dejar atrás lo que pasó con Badabun por lo que lamentó haber hecho cosas que no debía pero desea empezar desde cero.

“Sí, la cagué, la cagué subiendo un video que había un guión. La cagué subiendo un guión en que el CEO fue parte de lo que dijimos. La cagué. Estaba planeado. Muchos dijimos ‘está bien’. Lo que pasó fue que nos preocupamos por los empleados. Pero, a la vez, sabes, creo que es muy tonto el no pensar bien, es callarse. También es callarse y no hacer verdadera justicia…”, señaló Carolina.