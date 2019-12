Carolina Díaz, ex integrante de Badabun se muestra al natural. Carolina Díaz al igual que sus demás compañeros, Kim Shantal, Alex Flores, Queen Buenrostro, Dani Alfaro, Kevin Achutegui, Denis y Andrea Zuñiga, que formaban parte de Badabun, intenta empezar desde cero y olvidar todo lo que vivío en el programa.

Pese a que algunos compañeros del team de Badabun señalaron a Carolina Díaz de apoyar al CEO del programa, César Morales, ella también alzó la voz y señaló que estaba siendo manipulada pero que estaba muy arrepentida de todo lo que había hecho. Como era de esperarse, mientras que algunas personas la apoyaron otras manifestaron que no le creían.

Sin embargo, Carolina intenta hacer su vida fuera del escándalo e incluso recientemente ella dio a conocer a través de sus Stories que se había unido a una campaña llamada Navidad Para un Abuelo, e incluso invitó a las demás personas a unirse para ayudar en esta época de amor y paz.

En la misma Storie donde invitó a las personas a unirse a la campaña Carolina Díaz se mostró al natural, sin una gota de maquillaje, sin importarle el que dirán, pues señaló que empieza una nueva etapa en su vida.

Cabe resaltar que no es la primera que Carolina se muestra al natural, pues en otras ocasiones ya lo había hecho. Hace un par de semanas la ex integrante de Bdabun se realizó un cambio de look, su cabello pasó de ser oscuro a color rojo, razón por la que desató la locura en Instgram.

La imagen hasta el momento lleva más de 900 mil Me Gusta y un sinfín de comentarios halagadores.