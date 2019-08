Caro Díaz recibe sorpresa de cumpleaños de Carlos Rizo

¡En Badabun se respira el amor! Una de las parejas favoritas del team de youtubers es sin duda la que recién formada por Carlo Rizo y Carolina Díaz, quien a penas ayer estuvo cumpliendo 25 años y recibió una increíble sorpresa de parte de su galán.

A pesar que se rumoraba que Rizo y Caro ya eran novios oficialmente, después que subieran un 24 horas diciendo sí a todo, la realidad vino con el video de cumpleaños de la conductora, pues al recibir su sorpresa de cumpleaños Carlos dijo algo muy importante.

Lo que es cierto y no me dejarán mentir, es que los fanáticos de ambos youtubers están más que contentos con el romance de la pareja, que aunque no son novios oficialmente, destilan amor en redes sociales y en cualquier video que suben juntos ¡ternuritas!

El team Badabun fue complice en el cumple de Caro

Todo marcha tan bien entre Rizo y Caro Díaz que el joven decidió sorprenderla ni más ni menos que con las mañanitas con mariachi en las primeras horas del día. Para sorprenderla recibió la ayuda de sus compañeras 'Las Diablas', lo que sorprendió fue algo que dijo:

Yo sé que muchos de ustedes quieren que ya le pregunte, quieren que, seamos algo más en este momento, pero, yo creo que ya somos algo más, yo creó.

Mientras la sorpresa seguía en pie y Caro sería sorprendida al enterarse que aparentemente la camioneta en la que viajaba con sus compañeros se había descompuesto, todo era para hacer tiempo y que el mariachi llegara, mientras él llevaría un enorme ramo de girasoles.

El momento llegó y Caro descubrió que la falla del auto se trataba de una broma y todo había sido planeado para que Rizo le demostrara todo su amor, sobre todo en un día tan especial como su cumpleaños.