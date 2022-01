Carmen Villalobos revela que se contagió de covid y no la pasó nada bien

Aunque la cuenta de Instagram de Carmen Villalobos ha estado muy activa en el último mes, la realidad de la actriz detrás de las redes sociales era muy distinta pues acaba de revelar que se contagió de covid-19 y no la pasó nada bien dado que los síntomas fueron un poco fuertes.

Mientras se recuperaba, en el perfil de la estrella de “Sin senos no hay paraíso”, serie de Telemundo, no cesaron las publicaciones pero en sus historias no colgó videos en vivo como suele hacerlo y todo se debió a que contrajo covid-19 en las primeras semanas de enero y apenas se ha recuperado.

Y fue precisamente por dicho medio en el que reveló a sus fans que había estado enferma de covid-19 y que no la pasó tan bien, compartiendo su experiencia y confirmando que no ha podido comenzar grabaciones de su nuevo proyecto debido a esta situación.

En sus historias de Instagram, Carmen Villalobos dio a conocer que su esposo Sebastián Caicedo contrajo la enfermedad por segunda ocasión a mediados de diciembre: “Pasamos distanciados el 24 y 31, y justo Sebastián saliendo del covid, entonces entré yo, a mí no me había dado y no les puedo mentir, no han sido días fáciles”, dijo.

La antagonista de “Café con aroma de mujer” compartió con sus más de 18 millones de seguidores en Instagram que no la pasó tan bien y que sí sufrió los síntomas de la enfermedad, por lo que se alejó un poco de las redes sociales y hasta ahora no había podido hacer un video.

“Realmente ha estado bien maluco todo el tema de los síntomas, los tuve todos, gracias a Dios la parte respiratoria nunca se vio comprometida pero dolor de cabeza, fiebre, malestar general, eso de que no te quieres parar de la cama, insomnio, muy, muy mal”, comentó Carmen Villalobos, quien agregó que tuvo que parar el inicio de su nuevo proyecto.

“Ha sido un revuelto horrible, yo arrancaba proyecto y no he podido hacerlo, afortunadamente ya salí negativa, ya cumplí con mis días de aislamiento. Les soy completamente honesta, no me siento al 100 por ciento, de verdad que la energía está muy bajita, sigo teniendo dolor cabeza, sigo sintiéndome regular”, mencionó la colombiana.

Es por ello que la actriz ha tomado medidas para su postrecuperación y ha recurrido a inyectarse suero multivitamínico para sentirse un poco mejor, pues dijo que tras la covid “el cuerpo queda muy apaleado, muy débil, inmunológicamente muy bajito de todo, vamos a subir la energía porque sí tuve días muy pesados, donde el ánimo está por el piso… la vaina no estuvo nada chévere”.

Tras recuperar la salud y un poco más el ánimo, Carmen Villalobos estaría integrándose a las grabaciones de “Hasta que la plata nos separe”, la cual protagonizará y compartirá créditos con los mexicanos Laura Flores y Alejandro Tommasi.

