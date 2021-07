Carmen Villalobos revela la razón por la que no usa su verdadero nombre

Conocida en todo el mundo como Carmen Villalobos, la actriz colombiana ha construido su carrera artística bajo esa firma, sin embargo, en su partida de nacimiento figura algo diferente y ella fue sincera al reconocer que ese no es su verdadero nombre, o al menos, no completo.

La protagonista de “Sin senos no hay paraíso”, serie de Telemundo, reveló la razón por la que no utiliza el nombre que aparece en su acta durante una entrevista que tuvo en el programa “The Suso´s Show”, donde fue cuestionada al respecto y ella, con la simpatía que la caracteriza, explicó por qué decidió tener un nombre artístico.

Y es que a estas alturas de su carrera resultaría inimaginable ubicar a Carmen Villalobos con otro nombre, pues desde sus inicios manejó esta firma, aunque todo fue una sugerencia de un director, quien le pidió hacer un pequeño cambio en cómo se presentaba, con el fin de que la audiencia pudiera identificarla mejor.

A su llegada a “The Suso´s Show”, a la actriz barranquillera el presentador la llamó “Yorley del Carmen”, el cual es su verdadero nombre y ella admitió que al principio de su carrera se hacía llamar “Yorley Villalobos”, pero a raíz de una sugerencia del director Mario Rivero decidió cambiarlo a “Carmen Villalobos”.

“Yorley del Carmen Villalobos Barrios, así me bautizaron”, dijo la actriz. “Hay una cosa con el nombre, a mí me gusta ‘Yorley’ y en mi casa siempre me han dicho así, todos, y cuando yo empecé a trabajar era ‘Yorley Villalobos’, pero la gente nunca se lo aprendió, era como ‘Hola, Yarley’, ‘Hola Yurley’, y yo (decía) ‘Yorley’, con ‘O’”. Mira la entrevista a partir del minuto 2.

Fue debido a estas confusiones con su nombre que Mario Rivero le recomendó cambiarlo, con el fin de que fuera más fácil que la gente lo identificara: “Un día un director muy conocido me dijo ‘¿no tienes otro nombre?’, y yo ‘¿por qué?’, ‘es que yo veo que a la gente le cuesta un poco’, y le dije ‘¿Carmen?’, y me contestó ‘¡eso es! Carmen Villalobos’”.

La actriz se sinceró y señaló que al principio se le hizo raro el nombre e incluso hizo un “censo” con sus compañeros de telenovela y a todos les encantó, así que decidió probar con la firma de Carmen Villalobos a partir de su siguiente proyecto y lo demás es historia.

Hasta la fecha, a la villana de “Café con aroma de mujer” su familia la llama “Yorley”, mientras que el resto del mundo la conoce como Carmen, y ella ha aprendido a manejar esa “dualidad” pues en el mundo artístico su firma vale mucho y así ha consagrado su carrera en la televisión.

Actualmente, Carmen Villalobos es una de las actrices latinas más famosas en redes sociales, donde cuenta con cerca de 18 millones de seguidores en Instagram y 10 millones en TikTok, y las cifras van creciendo. En cuanto al plano profesional, la actriz acaba de grabar “Café con aroma de mujer” y todavía no se le conoce un nuevo proyecto.

