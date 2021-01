Carmen Villalobos posa al estilo Thalía en Rosalinda

Carmen Villalobos es una de las mujeres colombianas más hermosas de la televisión, pues siempre se le ve muy elegante en todas sus presentaciones, también es una de las famosas más seguidas en sus redes sociales con más de 16 millones de seguidores.

A través de sus redes sociales, Carmen Villalobos, compartió una imagen donde se le ve espectacular en una alberca, luciendo un hermoso traje de baño azul, con su cabello suelto a la altura de los hombros y en su oreja izquierda una flor rosa muy al estilo de Thalía en Rosalinda.

Al fondo de la imagen podemos ver unos árboles completamente verdes que le da un toque especial a la fotografía, aunque la bella actriz de Telemundo, Carmen Villalobos, no necesita mucho para verse siempre hermosa ya que es poseedora de una belleza única e inigualable.

Leer también:Carmen Villalobos disfruta del frío con atrevido traje de baño

Recordemos que la protagonista de la telenovela, Niños ricos, pobres padres, se dio a conocer con su papel protagónico en la famosa serie de Telemundo, “Sin Senos no hay Paraíso” en 2008, con el papel de Catalina, a quien su madre le quita el novio y se va a vivir con el a su propia casa, fue donde la vimos siempre tan guapa a pesar de que su papel no mostraba tanta elegancia.

Actualmente la vimos en la también famosa serie de Telemundo, “El Señor de los Cielos”, donde dio vida a Leonor Ballesteros, una policía enfocada y obsesionada por atrapar a Rafael Amaya, quien interpretó al afamado Aurelio Casillas. Con sus encantos, la actriz colombiana logró hacerlo caer en sus redes, haciendo que la misma Leonor no pudiera ni dormir de solo pensar en él, sin duda fue un papel que le dio más popularidad a Carmen Villalobos.

Y aunque Carmen Villalobos es originaria de Colombia, ha ganado popularidad a nivel internacional por lo que no ha dudado en agradecer el apoyo que ha recibido. “El recibimiento que me han dado fuera de Colombia es impresionante, y me gusta cuando la gente me dice ‘gracias por representar tan bonito a nuestro país”, dijo en una ocasión.

Actualmente la esposa del actor, Sebastián Caicedo, se le ha visto muy enfocada en sus videos en YouTube, donde comparte los detalles más íntimos de su vida y es por eso que hace unos meses recibió un reconocimiento por haber alcanzado una enorme cifra en la plataforma digital.

La actriz celebró junto a su esposo Sebastián Caicedo que los ejecutivos de la plataforma le hicieron llegar una placa conmemorativa por contar con 100 mil suscriptores , y por ese motivo agradeció a todas las personas que la siguen a través de su canal, quien en tan poco tiempo ha dado muchos frutos.

“Recibimos nuestra plaquita por 100 mil suscriptores, en menos de tres meses ya los habíamos alcanzado y ahorita tenemos más de 350 mil. Hasta ahora no han visto nada, vienen muchísimas sorpresas más” dijo Carmen Villalobos.

Su esposo aseguró que el propósito de sus videos en YouTube es que la gente los conozca más a fondo y se enteren que también ellos son personas reales y que a diferencia de los youtubers profesionales, ellos no buscan hacer nada extremo con el fin de lograr mayor visualización, recalcó el esposo de Villalobos.