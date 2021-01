Carmen Villalobos interpreta 'Tú' al estilo de Noelia

La actriz colombiana Carmen Villalobos, ha dado muestra de sus dotes artísticos pero no sólo en la actuación, sino como cantante. Recientemente cantó a pulmón el emblemático éxito "Tú" de la cantante boricua Noelia.

Fue a través de sus historias de Instagram que Carmen Villalobos, actriz de Telemundo, cantó a manera de desestrés este fin de semana, pues actualmente se encuentra grabando un remake de "Café con aroma de mujer" (1994), que anteriormente protagonizaron Guy Ecker y Margarita Rosa de Francisco.

Y mientras cantaba la romántica canción, esa con la que alguien perfectamente bien se puede "cortar las venas", Carmen Villalobos lució sus encantos contoneando su esbelta figura.

Y mientras canta, se ve claramente cómo la actriz de "El Señor de los Cielos", se pasa su mano por su cuerpo, como un movimiento bastante sensual.

Pero, ¡oh, sopresa! no se imaginó que se postraría algo o alguien en el respaldo de la silla en la que estaba sentada.. de repente se oye cómo tuvo que cortar el canto, no sin antes, perder la entonación, ya que al mover el celular de ángulo, Carmen dice: "¡Una huacharaca!... Hola, niña... me ama!".

Esta vez, Carmen no lució su sensual figura bronceada y curvilínea; sin embargo, es un hecho que cautivó a sus fans al demostrar sus dotes histriónicos y aunque en pantalón holgado color negro y playerita casual azul cielo, es un hecho que la esposa de Sebastián Caicedo, volvió a conquistar a sus más de 16.8 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Por otro lado, la colombiana compartió este fin de semana, una serie de postales en la que luce un top color negro y una falta estampada con enormes hojas de palmera azul celeste y rosa pastel, con el sol de frente, para la que expresó:

"Cuando la luz hace su magia... Mi gente linda Nos vemos a las 7:00 pm en el live con @larevistaactual

Outfit @bylilianameza".

Y además de las decenas de comentarios que se baten en halagos para la actriz de 37 años de edad, la postal ha alcanzado al momento, un total de 408,415 corazones rojos.

Y así como esta publicación, pueden verse una infinidad en su perfil oficial de Instagram, desde donde da muestra de cada momento especial en su vida, o simplemente cuando quiere expresar algo para compartir o hacer consciencia, gracias a la enorme concurrencia que tiene la histrionisa.