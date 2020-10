Carmen Villalobos en leggins mejor que Jennifer López

La carismática colombiana, Carmen Villalobos, además de destacarse como una talentosa actriz reluce sus dotes de modelo al perplejar a sus seguidores en su faceta deportiva vistiendo un ajusto top y leggins al estilo que está en tendencia, el tie-dye, en tonos blanco y azul.

Con un peinado semirrecogido y un maquillaje natural luce unas curvas mejor que la reina del Bronx, Jlo, la actriz de "Sin Senos No Hay Paraíso", nos comparte a la cámara una sutil sonrisa posando en cuclillas con unos tenis blancos, promocionando un producto multivitamínico vegano.

Ya sea por ética, por salud o por el medio ambiente algunas famosas deciden cambiar sus hábitos alimenticios y aplicar a su estilo de vida el veganismo, en este caso, Carmen se ha mostrado como una mujer que ha querido cambiar su estilo de vida, a uno en base de plantas y semillas.

La famosa ha demostrado que se une a causas para ayudar a los animales como en esta ocasión al recomendar productos que no los sometan a peligrosas pruebas para corroborar su seguridad, por lo cual no dudó en recomendar la marca debido a que es libre de crueldad y no contiene derivados de los lácteos.

Sumado a una rigurosa dieta y rutina de ejercicio, Carmen ha construido su figura con un abdomen marcado y tonificado, además de unas curvas de infarto que la hacen merecedora de miles de halagos de parte de sus seguidores.

Su cuenta de Instagram la ha utilizado como plataforma de conexión entre sus fans, dejándolo al día de sus actividades diarias, quien ahora se convertido en una avanzada youtuber con 471 mil suscriptores al lado de su esposo, Sebastián Caicedo, donde comparte consejos de belleza, y algunas convivencias de la mano de su amado.

Además que se destaca por su profesionalismo y su entrega a la pantalla, se le nota un gusto exquisito en la moda, pues inspira a sus miles de fans con looks frescos y desenfadados hasta glamurosos.

Tras haber finalizado el proyecto que la llevaría a la fama mundial en su papel de Catalina Santana y haber interpretado dos temporadas desde el 2008 hasta el 2018, siendo una década de éxitos, no despegó los pies de la tierra a pesar de su haber estado en la cúspide destacando su sencilla y elocuente personalidad.

Carmen y Sebastián contrajeron nupcias el 18 de octubre, en Cartagena, Colombia, por ahora no tienen hijos, están dedicados a su matrimonio y ganándose el cariño de los cibernautas con sus videos en Youtube.

