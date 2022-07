Carmen Villalobos borra todo indicio de Sebastián Caicedo de sus redes

Tras pasar su cumpleaños sin la presencia de su esposo, pues no se le vio en ninguna de las fotos y las historias que compartió en redes, Carmen Villalobos borró todas las imágenes y publicaciones que tenía con Sebastián Caicedo en su cuenta de Instagram, algo que ha sido tomado por los fans de la actriz como una confirmación de su divorcio.

Los rumores de una separación entre la estrella de “Sin senos no hay paraíso”, de Telemundo, y el actor colombiano han estado presentes desde hace ya varias semanas pues es muy notorio que en lo que va del año no habían compartido postales juntos y ahora fue la actriz quien borró todo indicio de Sebastián Caicedo de sus redes provocando miles de reacciones.

Lo anterior vendría confirmar que efectivamente el matrimonio entre Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo ha llegado a su fin, en medio de rumores que apuntaban que estaban separados desde hace ya algún tiempo, sobre todo por los enigmáticos mensajes que ambos publicaban en sus redes.

¿El fin de una historia de amor?

Desde que las especulaciones en torno a la relación de la estrella colombiana con su esposo comenzaron a surgir en redes sociales, los fans de la antagonista de “Café con aroma de mujer” estuvieron siempre pendientes de sus publicaciones, sus historias y si hacía referencia a su relación.

Sin embargo, ninguno de los dos se había referido al respecto pero lo que sí era evidente es que hacía tiempo no estaban juntos pues él se encontraba enfocado en un nuevo emprendimiento en el campo colombiano mientras ella estaba grabando la telenovela “Hasta que la plata nos separe” en Bogotá.

No obstante, las publicaciones que realizaban ambos en sus perfiles de Instagram causaron ciertas dudas sobre si todo se encontraba bien pues él compartía mensajes que hablaban de un descubrimiento personal, en tanto, ella dejaba ver un poco de tristeza, y los rumores sobre una separación seguían.

Hace unos días, Carmen Villalobos borró todo indicio de Sebastián Caicedo de su perfil de Instagram, incluidas algunas historias fijas de su boda hace tres años y las fotos que tenían juntos, lo que sería la confirmación de que efectivamente se están divorciando.

El actor, por su parte, también eliminó algunas publicaciones pero todavía se observan otras en las que aparece Carmen Villalobos con amigos en común; lo único que al parecer todavía los conecta son las mascotas que tienen en común pues ambos se han dejado ver con ellas por separado.

Para los fans de la originaria de Barranquilla era evidente que ya no comentaba las publicaciones de su esposo ni él las de ella, y aunque ya borraron sus fotos juntos, todavía no hay una versión oficial por parte de ellos, pese a que en el más reciente post de la actriz sobre su cumpleaños no aparece por ningún lado Sebastián Caicedo.

