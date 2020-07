Carmen Salinas arremete en contra de Livia Brito tras golpear a fotógrafo

Carmen Salinas, quien además de su trayectoria en el cine, teatro y televisión; política y empresaria teatral, es muy popular por ser una figura clásica que siempre opina de la vida del mundo del espectáculo, recientemente arremetió en contra de la actriz cubana, Livia Brito, luego de que está última esté acusada de golpear junto con su novio Mariano Martínez a un fotógrafo en Cancún.

De acuerdo a las versiones del periodista, Ernesto Zepeda, la cubana y su pareja sentimental se molestaron cuando este les tomó algunas fotografías cuando se encontraban en una playa de Cancún. " El domingo 28 de junio, en la playa del hotel Oleo en Cancún, Quintana Roo, estaba Livia Brito y su novio, yo pasé primero por el hotel y no estaban, cuando regreso los veo caminando de frente, entonces doy media vuelta y me hago para atrás para tener buenas imágenes, pensé que iban a caminar por la playa pero tomaron un camino y unas plantas lo tapaban, entonces tuve que pararme y tomar las imágenes, entonces en la última foto ella me alcanzó a ver", señaló el periodista.

Después de que Livia Brito vio al paparazzi, el periodista relató que él se sentó y guardó su cámara, sin embargo, la actriz ya estaba por un lado. " Ella llega gritandome y me da una cacheta, y le digo que se calme, porque también se perder como fótografo y como paparazzi, si ya me vio, pues a lo mejor puedo borrar las imágenes, pero llegó su novlio e inmediantamente me dio un trancazo en el pómulo derecho, le dije que te pasa, y fue cuando me levante, ella me arrebata la mochila, saca la cámara, yo estaba al pendiente de que este cuate no me golpeará, ella le da la cámara a su novio, Mariano, y él con la cámara me empieza a golpear", indicó el periodista durante una entrevista a Grupo Imagen.

Tras esté escándalo, Carmen Salinas arremetió contra la actriz durante una entrevista a los medios de comunicación.

“¿La mandamos a Arabia o a donde la mandaremos? a Venezuela con su novio, allá para que la trate bien el gorila de allá”, indicó Carmen Salinas.

Por su parte, Ernesto Zepeda, explicó al programa Sale el Sol , que externó que ya interpuso una demanda en contra de la actriz y su novio por agresión y robo. Zepeda también comentó que ese mismo día del incidente, una persona se comunicó con él y le ofreció solucionar el problema que tuvo con Brito, sin embargo, decidió llevar este caso por la vía legal.

Livia Brito Pestana mejor conocida como Livia Brito es una actriz, modelo y conductora cubana que se dio a conocer en México tras darle vida a Fernanda Sandoval en la telenovela Triunfo del amor.

