Carmen Salinas no perdona a Livia Brito y lanza bombazo tras ser candidata para Aventurera

Luego de que hace unas semanas el productor, Gerardo Quiroz diera a conocer que entre las candidatas para interpretar al personaje de Elena Tejero en la obra musical, Aventurera, está Livia Brito, está noticia causó una revolución en las redes sociales e incluso Carmen Salinas, quien produjo la obra con actrices como Edith González, Itatí Cantoral, Niurka Marcos y Patricia Navidad, rechazó la popuesta de que la cubana sea la nueva Aventurera.

Fue durante un encuentro con diversos medios de comunicación que Carmes Salinas le lanzó un bombazo a Livia Brito y reveló la razón por la que no le gustaría que estuviera en Aventurera. “No, hija, pues cómo crees. Ay, hija lo que yo quisiera es ver al fotógrafo, al que golpearon. A mí me da mucho coraje”, respondió a una reportera que la cuestionó sobre si le gustaría que le dieran una oportunidad a la cubana de personificar a Elena Tejero.

Sin embargo, bromeó al decir que “A Eleazar (Gómez) sí”, actor que se vio envuelto en un escándalo similar al de Livia Brito al agredir a su noviaTefi Valenzuela. Pero ante la insistencia de los medios de saber por qué no le gustaría que la protagonista de La Desalmada formara parte del elenco de Aventurera, Carmen Salinas lfue muy directa y lanzó un bombazo.

“Hasta la pregunta es necia, necesitas que te agarre a fregadazos a ti también”, expresó la ex política. Cabe señalar que Carmen Salinas se une a la lista de personas que aún no logran perdonar a Livia Brito por el escándalo que protagonizó al golpear al fotógrafo, Ernesto Zepeda en una playa de Cancún hace más de un año.

Basta recordar que fue precisamente cuando Livia Brito estaba en el ojo del huracán cuando el productor Gerardo Quiroz que Aventurera regresaría a la puesta en escena y ahora sería producida por él y Juan Osorio, y consideraban a la cubana como candidata para la obra.

“No sé, no estoy seguro. Creo que es una gran idea, es una mujer, además, talentosa y estoy de acuerdo en que podría ser una gran candidata. Yo todavía tengo que platicar con Juan (Osorio) a ver si lo podemos hacer juntos o no. Pero a mí se me hace que es una gran candidata”, comentó en una entrevista para De primera mano en aquel momento, por lo que ahora el rumor de que Livia Brito será la nueva Aventurera ha desatado toda una controversia.

En la lista para ser la nueva Aventurera también se encuentra Susana González y Angélica Rivera, aunque por el momento no se ha confirmado quien le dará vida a Elena Tejero.

