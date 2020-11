Carmen Salinas justifica a Eleazar y pide a Tefi perdonarlo

Gran controversia han causado las declaraciones de la actriz mexicana, Carmen Salinas, al defender al actor Eleazar N, quien esta actualmente enfrenta un proceso tras agredir físicamente a su novia, Tefi Valenzuela. Pese a que muchas famosas han alzado la voz para poner un alto a laa violencia contra la mujer, la funcionaria justificó al protagonista de Atrévete a Soñar y pidió a la víctima perdonarlo.

Durante una entrevista con los medios de comunicación, la actriz mexicana de cine, teatro y televisión; política y empresaria teatral, señaló que está muy conmocionada por el actuar del actor, y en su intento de justificar al actor por la muerte de su hermano, la famosa pidió a la modelo peruana que le otorgue el perdón para que pueda salir libre.

Salinas señaló que se encontró a la mamá de Eleazar en el panteón, mientras ella visitaba la tumba de su hijo. La mamá del actor le contó que ella también había perdido un hijo hace un tiempo, se había quitado la vida por problemas con su novia.

"En el Panteón Español me encontré a la mamá de Eleazar… yo no sabía que también tenía un hijo como yo que ya había fallecido, se llamaba Hixem, de 18 años. Ella sola me dijo 'mi hijo se suicidó porque tenía problemas con su novia, la novia lo trataba muy raro, le hacía muchos desaires, y él de la tristeza se suicidó con la cadena de la bicicleta'. A mí me impactó mucho eso", dijo Carmen a los medios.

Salinas intentó justificar de alguna manera el comportamiento de Eleazar con las mujeres, pues hasta cree que el suicidio de su hermano pudo dejarle algún trauma.

"Eleazarcito trabajó chiquito conmigo en una telenovela con Salvador Mejía... Quién sabe cómo estuvo ese problema, la cosa es que deben pensar muy bien los hombres, antes de levantarle la mano a una mujer. Después cuando vi la nota de este muchachito Eleazar dije yo, empecé a reflexionar y dije yo ¿le quedaría algún trauma a este muchachito -por- lo que hizo su hermanito…", dijo.

Para finalizar la entrevista, Carmen Salinas intentó convencer a Tefi Valenzuela de que perdone al actor si alguna vez sintió amor por él y que también lo haga por su madre. "Ojalá que, si le llegó a tener un poco de amor, de cariño, pues ya no va a volver con él, ya no van a volver, ya no van a regresar, pues que ojalá que reflexione y lo haga por la mamá y por el amor que se tuvieron... de perdonarlo y que Dios lo bendiga. Eso le va a servir de escarmiento para no volver a faltarle al respeto a ninguna mujer", finalizó Salinas.

Como era de esperarse, la declaración de Carmen causó una revolución en las redes sociales e incluso muchos usuarios indican que ahora entiendo porque el actor es violento. "Con razón este cuate es golpeador ya sabemos porque”, “Ya salió el peine este psicópata le pega a las mujeres ya que culpa a las mujeres por la muerte del hermano necesita ayuda el loco“, son algunos de los comentarios en las redes.

