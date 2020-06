Carmen Salinas estalla contra quienes no creen en el coronavirus

Gran polémica ha causado la actriz mexicana de cine, teatro y televisión; política y empresaria teatral, Carmen Salinas tras compartir en su cuenta de Twitter un fuerte mensaje en contra de las personas que no creen en el coronavirus, hasta los insultó. Para quienes consideran que la pandemia del Covid-19 es una cuestión política y no una realidad que ha provocado la muerte de millones de personas en el planeta, la actriz y ex diputada envió un mensaje bastante explícito.

Salinas ha causado mucha indignación con su comentario porqué no solo aseguró que el coronavirus si existe, sino que ofendió a muchas personas y los llamó pen...y aseguró que por incrédulos se les iba a meter. "Hay cada pen... y pen.. que todavía aseguran que el pin... coronavirus no existe, que es cosa del Gobierno... no ma... seguramente el Gobierno lo va a mandar al mundo entero. Es un virus que, por incrédulos, se les va a meter por las nal... CS", escribió ayer en Twitter.

Hay cada pendeja y pendejo que todavía aseguran que el pinche coronavirus no existe, que es cosa del gobierno... no mamen seguramente el gobierno lo va a mandar al mundo entero, es un Virus �� que por incrédulos se les va a meter por las nalgas. CS — Carmen Salinas (@CarmenSalinasLo) June 24, 2020

El texto escrito por la intérprete de La Corcholata recibió varias reacciones, algunas en apoyo y otras que evidenciaron el lenguaje soez que utilizó. "Estoy de acuerdo con usted, a pesar de todas las groserías con las que se expresa", “Lo mas inteligente que ha dicho en toda su vida señora”, “Que boquita carmelita ! , y con esa comes”, “Usted diciendo groserías.? Jamás la creía capaz, me dejó con la boca abierta”, fueron algunos de los comentarios en dicha red social.

Ante la polémica que generó, no por el comentario que hizo sino por las palabras que utilizó, Salinas se tomó el tiempo de conetstar algunos de los ataques. "Daniel no me digas que a estas altura de la vida te asustan estas palabras, a mi se me salen las lagrimas de ver cuantos amigos, familiares de compañeros y compañeros han Muerto!!!! Eso y luego escuchas ese virus no existe que rabia escucharlos. CS", escribió la actriz.

Salinas publicó varios mensajes en Twitter en los que usó algunas palabras altisonantes. "¡Ay de aquel que le llegue a pegar a sus padres, no tiene perdón de Dios... y les va de la fregada! Respeta a tu madre y a tu padre! No tienes porque golpearlos porque hay cada estúpido que les vale y golpean sin misericordia a quien les dio la vida. CS", expresó en otro tuit.

Cabe recordar que en el mes de marzo, la cantante se vio envuelta en otra polémica tras hacer un comentario del coronavirus. En aquella ocasión fue acusada de burlarse de este virus. “Es un castigo para los chinos por andar comiendo perros y gatos”, expresó la actriz. Como era de esperarse el comentario no fue del agrado de las personas, por lo que durante una entrevista al programa Sale el Sol aclaró:

“Como me voy a burlar de una enfermedad tan horrible, es lo que les está pasando a los chinitos por andar comiendo a los perritos, se comen a los perritos y a los gatitos, no juegues. Por eso les dio esa enfermedad, no los castigó Dios, la vida los castigó por andar de tragones, tragándose eso”, dijo la empresaria en una entrevista para el programa “Sale el sol”.

