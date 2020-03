Carmen Salinas: Coronavirus es un castigo por comer perros

Carmen Salinas, conocida actriz mexicana, nació el 5 de octubre de 1939 en Torreón, Coahuila, México. Es reconocida por sus actuaciones en teatro y televisión además de ser empresaria. Es muy respetada por los años que tiene en el medio artístico y recordada por su papel en "Aventurera", puesta en escena que aumentó su fama a nivel mundial.

Recientemente los internautas la han hecho viral tras redes sociales debido a un comentario que hizo sobre el Coronavirus: “Es un castigo para los chinos por andar comiendo perros y gatos”, expresó la actriz, aunque dicho comentario no fue del agrado de las personas, lo que hizo que circulara por el ciber espacio.

En entrevista al programa “Suelta la sopa” confesó que su comentario no fue para burlarse de las personas que están pasando por un mal momento por contagiarse del Coronovirus que se inició en China, sino que ella solamente expuso su punto de vista del por qué se habían contagiado del virus.

“Como me voy a burlar de una enfermedad tan horrible, es lo que les está pasando a los chinitos por andar comiendo a los perritos, se comen a los perritos y a los gatitos, no juegues. Por eso les dio esa enfermedad, no los castigó Dios, la vida los castigó por andar de tragones, tragándose eso”, dijo la empresaria en una entrevista para el programa “Sale el sol”.