Carmen Muñoz dice adiós a 'Diálogos en Confianza' tras 15 años de transmisión

La reconocida conductora Carmen Muñoz, quien por más de una década trabajara en Canal Once del Instituto Politécnico Nacional, la mañana de este viernes, anunció a través de un comunicado, su despido a la empresa que la vio nacer, así como, darle su oportunidad de crecer en el medio de comunicación como lo es la televisióln.

Diálogos en Confianza, es el programa que la conductora llevaría de la mano por 15 años de transmisión contínua. Fue a traves de su cuenta oficial de Instagram, que Muñoz, hizo pública su decisión del fin de una importante etapa de su vida.

A todo mi querido público, les comparto esta información. Para cada uno de ustedes mil gracias!!, posteó la conductora.

"Estimados medios de comunicación y público en general. Estoy convencida de que en la vida debemos saber cuando una etapa en nuestra vida llega a su fin. Hoy para mí, se cierra un capítulo muy importante de mi carrera, digo HASTA SIEMPRE a un programa que me dio mucho de lo que soy ahora: "Diálogos en Confianza.

Fueron 15 años en los que aprendí de los especialistas, investigadores, cada uno de los integrantes de la producción, pero sobre todo, de ustedes, mi querido público, que me han seguido a donde quiera que me voy, brindándome siempre su apoyo y cariño incondicional", se lee en el comunicado.

"Canal Once fue un punto importante de partida en mi trayectoria, cómo olvidar: "De todo con Carmen", la gran experiencia de se parte de "Once Noticias", los esperados especiales de Juegos Olímpicos y Panamericanos, mi viaje a China donde representé a Canal Once en la CCTV, la hermosa etapa y la mejor de mi vida, el embarazo con el programa "Primeros Pasos", la revista matutina "Las Mañanas en el Once", las coberturas que se realizan año con año de las Lunas del Auditorio y muchas más vivencias que atesoraré por siempre", continúa.

"Mi eterno agradecimiento a todo el público que me acompañó todos los viernes en "Pareja", cada tema, testimonio, llamada, mensaje, fueron una gran enseñanza".

"Seguiré escribiendo una nueva historia en compañía de todos ustedes, por lo que todos los días pongo el máximo para que reciban en sus hogares entretenimiento, aprendizaje, amor y mucha diversión".

"Gracias a todos, nuevamente por su confianza, nos seguiremos viendo a través de los nuevos proyectos en los que me encuentro", finaliza el comunicado".

Las muestras de cariño del público que por tanto tiempo la ha seguido, no se han hecho esperar en el perfil personal de Carmen Muñoz.

Y aunque aún no revela, cuál ha sido el motivo principal de dejar de pertenecer a la familia de Canal Once, lo que sí es un hecho, es que a conductora, seguirá probando nuevos horizontes.