Carmen Muñoz DESMIENTE infidelidad y maltrato

En el programa Venga la Alegría, Carmen Muñoz aprovechó el espacio que los conductores del matutino le ofrecieron para aclarar la polémica que se vive entorno a su vida. La conductora del programa Enamorándonos y ahora de Al Extremo, habló de la noticia que desató una portada de una revista en la que decía que vivía de infidelidad y maltrato por parte de su esposo el actor Juan Angel Esparza.

La conductora comentó que estaba en el programa dando la cara y asegurando que la noticia era falsa. La famosa conductora relató la manera en que se dio este matrimonio y en el que asegura que viven muy felices cumpliendo 16 años de estar juntos.

Carmen señaló que esta noticia le dio mucho coraje por la manera en que desataron el chisme .Entre sus argumentos comentó que ha sido un padre muy amoroso y que ambos se entienden, se respetan y sobretodo queda claro que ella no podría estar con una pareja la cual la trate mal, no la apoye en sus proyectos, etc.

Carmen ha tenido una carrera en la que le ha costado posicionarse, pues ha tocado diversas puertas para estar hasta donde ha llegado. Sin embargo, recomendó que hay mujeres que en realidad están viviendo violencia y maltrato a lo que ella totalmente negó estar viviendo alguna situación asi.

“Les mando bendiciones a las personas que publicaron esto pues, que tengan amor, pero deben de pensar antes de hablar”, comentó Carmen Muñoz.

La pareja platicó acerca de la publiccion que se hizo en la revista y confesó que les dio risa saber que hay personas que solamente buscan perjudicar a otras. Aseguró que su esposo no pudo estar presente en este espacio que le dieron en el programa ya que estaba trabajando.