Carmen Campuzano de luto tras la muerte de su hermano

Carmen Campuzano vive uno de los momentos más dolorosos que puede enfrentar el ser humano, la muerte de un ser querido. La modelo mexicana compartió a través de las redes sociales que está de luto tras la muerte de su hermano Jorge.

Carmen Campuzano compartió un conmovedor mensaje en Instagram junto a una fotografía de su hermano. "Cuánto me duele tu Partida Te amo profundamente humano que Dios te guarde con el, que ilumine tu camino Bendito seas por siempre mi Jorgito. Amigos se me fue mi hermano. Decibeles en una oración al cielo para que guíe su camino y llegue con Dios", escribió la modelo.

Hasta el momento Campuzano no ha revelado el motivo del deceso de su hermano, Carmen mostró estar profundamente inconsolable. Sus fans no dudaron el mostrarle su cariño y desearle pronta resignación a ella y a la familia Campuzano.

“Carmen lo siento mucho y me imagino que era tu gemelo. Lo que no se ve creo yo bien es que uses tanto hashtag para promocionarte al final de tu post.. Me parece insensible a una noticia tan triste.. En fin un abrazo”, “ Te mando mis más sinceras condolencias”, “Queeee!!! No lo puedo creer lo vi hace unas semanas descanse en paz”, fueron algunos de los mensajes de aliento para la modelo.

Hace unos días también la modelo, quien alcanzó la fama mundial y que protagonizó muchos escándalos compartió que un amigo había muerto por coronavirus. La modelo también compartió a través de Instagram la triste noticia junto a una imagen.

"Descansa en paz juancas de mi corazon!! Quien no conoció a Juan Carlos pastrana en el medio de la moda muy conocido amigo y colaborador inseparable de Rafael Hernández El Gran diseñador mexicano. Para las personas que no creen que existe el covid 19 mi amigo Juan Carlos el lunes estaba vivo y trabajando con tos hoy perdió la batalla y ni siquiera se enteró que estaba contagiado", escribió la modelo en donde también señaló que murió por coronavirus.