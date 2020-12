Carmen Abud muestra su lado más coqueto tras quitarse los implantes

A mediados del mes de octubre, la actriz de Telemundo, Carmen Aub, se sumaba a la decisión de Aracely Ordaz Campos, mejor conocida como Gomita y de la actriz Michelle Renaud, de conservar su salud tras someterse a una cirugía para retirar sus implantes mamarios luego de una década de habérselos puesto. Hoy, la intérprete de "El Señor de los Cielos", luce más segura que nunca y denota más libertad en todos los sentidos.

Tan es así, que en las últimas horas, la histrionisa mexicana compartió en su cuenta oficial de Instagram, una postal en la que aparece con poca ropa y un sostén en la mano, haciendo alarde de su nuevo cuerpo, libre de los implantes que ocuparon un lugar en su cuerpo por diez años, según lo dicho por la propia actriz.

"Cual fue el primer comentario que escucharon de su cuerpo? 'No comas eso que engordas', 'que flaca estás!' 'Necesitas más (o menos) ___' nunca enfocados en la salud ni en el balance cuerpo/alma y cuántas veces no buscamos ser o complacer a los demás en vez de a nosotros mismos... los leo!! PD: compré mi primer bra @davidrankinmd @dee.hicks_explant_liaison !!!", posteó la actriz de "¿Dónde está Elisa?" (2010) a la par de su atrevida instantánea.

Por otro lado, fue a través de sus historias de su misma red social, quien le diera vida a Rutila Casillas Letrán en la producción que encabezó el actor Rafael Amaya como Aurelio Casillas. La actriz expresó su sentir con su nueva condición de vida...

"Ya compré mi primer push-up, pero la pandemia lo complica todo -hasta eso-; fui a la tienda y tuve que comprar tres copas diferentes, porque aunque me midieron, según la señorita me dice: 'Es talla C', y yo: ¡Ay!, no, lo dudo mucho...".

Y mientras la actriz hace un puchero, continuó: "Así que decidí comprar tres copas diferentes; tuve que ir a probármelas al baño del mall (centro comercial); después regresar los dos que no iba a usar, pero después, cuando llegué a mi casa y me lo volví a probar, decidí que esa talla tampoco era", por lo que tuvo que regresar la prenda íntima.

Y resignada ante la decisión de haberse sometido a la cirugía para quitarse los implantes de senos, la actriz dijo en sus vídeos que ahora su objetivo es comprar un traje de baño, por lo que le pidió opinión a sus seguidores de Instagram para que le ayuden a elegir entre tantas opciones que existen en el mercado; y pidió que le comenten en su última publicación que compartió hace menos de 24 horas.

Entre los comentarios que se pueden leer en dicha publicación, destacan algunos muy sinceros por parte de sus seguidores: "Saludos desde Orlando Florida... pues si recibir todo tipo de críticas es parte del paquete, ya es una decisión personal como tomamos esas críticas y las hacemos constructivas!! Somos dueños de nuestro cuerpo".

También se lee: "Muy guapa y sexy con y sin implantes, que bien q disfrutes el no tenerlos, como de seguro disfrutaste los años que los tuviste !! El ponerse o no no es precisamente falta de amor propio!!" o "De verdad que te admiró demasiado. Se que no es fácil!!! Pues yo también fui plana, me puse implantes para complacer a otros pues esa era la realidad. Ahorita estoy pensando en quitarmelos definitivamente. Pero sinceramente tengo miedo de la cicatriz. Que tal te fue a ti en este sentido".

La insantánea tiene más de 214 mil reacciones, además de un sinfín de comentarios que aluden a las preferencias de una buena salud, en vez de la efímera belleza.

