Carlos Vives regresa a los conciertos en EEUU y celebra una Colombia "divina"

El exitoso cantautor colombiano Carlos Vives vuelve este viernes en Miami a los escenarios con "una mezcla de sensaciones" y un repertorio de éxitos de su álbum "Cumbiana", las colaboraciones que surgieron con otros artistas durante la pandemia y también unos temas parranderos de su nuevo álbum "Masters en Parranda".

"Vamos a ser alegres, vamos a cantar con la gente y vamos a ser agradecidos", resalta en una entrevista con Efe. A sus 60 años, Carlos Vives dice que siente felicidad de reencontrarse con la gente y "responsabilidad" tras el receso por la pandemia, que lo obligó a suspender su tour "Cumbiana" por Europa y Estados Unidos.

"Saber que nos están esperando es una emoción increíble (...) es un reto, es un reto hermoso", asegura el intérprete, que tuvo además a su cargo el tema principal de "Encanto", un filme de Disney que considera "divino" por resaltar la "maravillosa marca" que es Colombia.

Además de los éxitos de Cumbiana (2020), que explora los orígenes de la cumbia, Vives cantará también las colaboraciones con la que llama su "nueva familia" durante la pandemia, Nacho, Lucy y Ricky Martin, como también temas de "Masters en Parranda", un volumen lanzado la semana pasada en Colombia.

Este último lo tiene muy contento porque remasteriza con nuevas generaciones éxitos tropicales colombianos de finales de los años noventa que hicieron al estilo pop cantantes que siguieron la corriente musical creada en ese momento por Vives y sus vallenatos contemporáneos y que él bautiza ahora como "Colombian Pop Collection", que otros llamaron en su momento "Tropipop".

RETORNO A LOS ESCENARIOS Y LA ACTUACIÓN

El colombiano comienza así este viernes en Miami, su gira de conciertos titulada "Después de todo Vives", marcada por los años de pandemia, en los que no ha parado de trabajar, y en los que incluso volvió a la actuación, en una nueva serie producida por Disney+ que se estrena en 2022.

"Todavía hay ciertas restricciones (...) hay que tener mucho cuidado y hay que hacer las cosas muy bien", expresa el dos veces ganador del Premio Grammy, al señalar que han sido años muy "difíciles" para todos.

Subraya que "Después de todo Vives" era el título obligado para esta nueva gira por 13 ciudades estadounidenses y dos canadienses. "Después de todo, vivimos y tenemos oportunidades de seguir aquí", subraya al señalar que es una gran ocasión para estar muy agradecidos con la vida.

El intérprete de "La Gota Fría" cuenta que la nueva gira es "para entender todo lo que nos está pasando, lo que la gente siente en este momento" de pandemia, "refrescada" con gente joven en las nuevas colaboraciones.

DÍAS DE PARRANDA Y ENCANTO "DIVINO"

Sobre "Masters en Parranda" Vives dice que la pandemia lo llevó a reunirse con el movimiento musical que explotó en varias ciudades del país a finales de los noventa "que fue como un renacer" de la música de Colombia en el mundo.

"Toda una nueva generación de músicos le apostaron a un nuevo sonido colombiano, cada quien desde su región, con sus influencias y su estilo", recuerda.

Señala que con el tiempo él ha "tomado más conciencia de la importancia de todo ese movimiento, de un número canciones, que sin promoción, sin maquinaria, sin disquera ocuparon los primeros lugares". Agrega que para entonces desconocía "la dimensión" de lo que había sido el nuevo sonido.

La nueva compilación recoge "Te doy mi vida", en el que canta, entre otros, con Lucas Arnau; "Dime", con Gusi y Llane; "El problemón", con Alejandro González; "El parrandero", con Sin ánimo de lucro, y "Conquista", con Jerau y Nacho, entre otros temas.

El cantautor señala que se trata de una generación que a finales de los noventa dio a la música colombiana, al folclor, al vallenato, "un sentido de contemporaneidad (...) y por eso nos buscan los urbanos y por eso conectamos bien con las nuevas generaciones".

"Hemos invitado una nueva generación y hemos hecho con las canciones viejas una nueva canción", explica Vives al referirse a nuevos exponentes urbanos como Llane, JBot & Tuti y Nacho, entre otros.

Sobre el filme de animación "Encanto", señala que "Disney ha dado ese primer paso de acercarse al imaginario colombiano y va a descubrir muchas cosas" como su cumbia, vallenatos, bambuco, cultura, diversidad y realismo mágico.

Califica el filme de "divino" y señala que el realismo mágico colombiano expuesto allí "es una fuente inagotable para ideas para el cine, para el entretenimiento". "Colombia es una marca maravillosa, es una marca increíble porque a pesar de lo mal que la hemos tratado es una marca que produce más sonrisas que tristezas", asegura.

Agrega que Disney está muy interesado en el imaginario colombiano y muestra de ello es un proyecto sobre el ritmo de la champeta y también "El club de los graves", una serie grabada en Bogotá que estrenará el próximo año y en la que Vives vuelve a la actuación como un profesor de música.

"Es una historia muy espectacular que yo sé que les va a encantar, muy colombiana, pero al mismo tiempo muy universal", adelanta. EFE

Con información de Ivonne Malaver - CARLOS VIVES / Agencia EFE Miami, Florida (EE.UU) / Fotografía Instagram Carlos Vives

