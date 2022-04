Carlos Vives lanza sencillo del álbum "Cumbiana II", que saldrá en mayo

El cantautor colombiano Carlos Vives lanza el nuevo sencillo "Solo" del álbum "Cumbiana II", un trabajo que mezcla "sonidos ancestrales con tecnología y ritmos actuales" y se estrenará el próximo mes de mayo, según informó su publicista el martes.

En el nuevo sencillo y vídeo, ya disponible en las plataformas digitales, Vives experimenta con sonidos típicos de la Sierra Nevada colombiana y una mezcla de "ritmos alegres que invitan a bailar".

"Solo", compuesta por el colombiano y producida por Andrés Leal y Martín Velilla, es una canción de desamor y tristeza por la historia que relata, pero "alegre" por el ritmo y los sonidos que la acompañan.

"Este tema es una tusa, como llaman en Colombia al despecho, pero también fue un experimento con las gaitas y el sonido típico de la Sierra Nevada (...) un viaje por diferentes géneros en los que se conecta nuestra cultura", dijo en un comunicado el dos veces ganador de los premios Grammy y poseedor de 14 Latin Grammmy.

El vídeo fue rodado en Santa Marta con músicos que tocan instrumentos típicos de la región como tambores y viento.

Recientemente se estrenó en Netflix la serie "Pálpito" en donde hace una aparición musical el artista que llevó al vallenato, uno de los géneros musicales más tradicionales de la región caribe colombiana, hasta los escenarios y emisoras más diversas del mundo. EFE

En su última publicación de su cuenta de Instagram, compartió un poco de esta canción de despecho, pero al mismo tiempo, llena del ritmo colombiano que lo caracteriza:

"Decir adiós puede ser duro, pero siempre nos tenemos a nosotros mismos y otra oportunidad para comenzar de nuevo, solos", se lee en la descripción del clip.

