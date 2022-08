Carlos Vives, en una gira que invita a gozar las "cosas sencillas" de la vida

El cantante colombiano Carlos Vives llega esta semana con su nueva gira a Ecuador, más analítico que nunca tras el ejercicio de introspección que le supuso la pandemia, en la que ratificó en la importancia de las pequeñas cosas, de compartir en familia y de vivir el ahora.

La pandemia "sí me produjo cosas, sí me puso a pensar y a entender muchas cosas", dijo Vives a Efe antes de anotar que cuando se entra "en una dinámica del tiempo contra el tiempo" se pone en valor lo que realmente "vale la pena en la vida", entre ellas, la familia.

Confesó que la lección "más importante" que le dejó la pandemia fue, precisamente, la necesidad de darle una nueva mirada al uso del tiempo, sin los típicos apuros de una cotidianidad mal manejada. "Es cierto que mucha gente sale (de la pandemia) con el mismo afán (apuro) después de todo, pero a mí me puso a pensar mucho en eso", reiteró el cantante colombiano, padre de cuatro hijos.

"LA VIDA ES UNA"

Asimismo, en la pandemia reflexionó sobre "cosas a las que uno le va quitando los valores porque quiere cada vez cosas 'más importantes' (pero) las cosas sencillas de la vida están ahí y no vuelven, la vida es una", puntualizó.

Otra "gran lección" que le dejó la pandemia fue lo valioso de "estar presentes" en la vida de los hijos, la familia, de unirse como comunidad para apoyarse, vivir el ahora.

Y precisamente por eso, el cantante desarrolla una gira llamada "Después de todo Vives", en un juego entre su apellido y un verbo que ahora conjuga de una manera aún más consciente.

"Uno espera que los golpes que nos da la vida nos enseñen, pero seguimos bregando al final con lo mismo que se ha bregado siempre", dijo quien, aunque ve ciertos cambios, también percibe aún mucha polarización en la sociedad. Por ello cree fundamental la unidad para tomar fuerza "por lo fundamental".

"MUCHOS PAÍSES EN UNO SOLO"

Cantautor, productor, actor y empresario de 61 años, Vives es una de las figuras más relevantes de la música latina, que ha dado un toque de modernidad a los sonidos tradicionales de Colombia, fusionando el vallenato, el pop y el rock.

Nacido en Santa Marta, Vives se muestra complacido de haber ahondado en los conocimientos sobre la historia de su país, el territorio, el ambiente y la gente a través de la música, un mecanismo del que se vale también para recordar las maravillas de Colombia.

Y por ello, acompañó a su conocida canción "La tierra del olvido" con un vídeo lleno de fabulosas imágenes de sitios y personajes de su país, que dan cuenta de la diversidad de su Colombia natal. "Somos muchas cosas, somos muchas culturas, somos muchos países en uno solo", reflexionó.

Desde la alegría de la música, Vives cuenta cómo su gente y su país está conectado con el mundo: "No somos tan diferentes como pensamos". "He sido un artista que un día escogí hablar de lo que me conecta con el mundo, buscar la modernidad a partir de la música tradicional y hablar de lo que nos une, lo que nos conecta con el mundo", dijo.

VIAJE QUE DESBORDA ALEGRÍA

Con más de 20 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, Vives es el primer artista colombiano en ganar un premio Grammy. Cuenta hasta el momento con 2 Grammys y 11 Grammys latinos. A finales de 2021, presentó su tour mundial "Después de todo Vives", un viaje musical que desborda alegría, que va desde sus grandes clásicos, hasta sus más recientes lanzamientos.

Entre ellos, su disco "Másters en parranda", en el que rinde homenaje a las canciones más importantes del pop colombiano, acompañado por su banda "La Provincia", que fue creada hace 29 años, como un homenaje a los músicos de las regiones más apartadas y rurales del Caribe.

También cuenta con la colaboración de otros artistas y es una celebración al vallenato, con el que pondrá a bailar a sus fanáticos este jueves, en el estadio Atahualpa, de Quito, y dos días después en el estadio Alberto Spencer, de Guayaquil. EFE

