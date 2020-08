Carlos Villagrán 'Quico', reveló el miedo que sintió al rechazar la oferta de un capo

Carlos Villagrán, el actor mexicano que dio vida a Quico en la inolvidable serie de El Chavo del 8, reveló el miedo que sintió al rechazar la cuantiosa oferta de hasta 1 millón de dólares, luego de que algunos empleados de importante narcotraficante colombiano, le pidieran trabajar con el personaje de Quico en la fiesta de cumpleaños de una hija de su patrón.

Mediante una entrevista virtual con la cadena América TV de Argentina, fue que el actor detalló cómo sucedió tal oferta de trabajo. Además dijo creer que se tratara del mismísimo Pablo Escbar Gavidia, el máximo líder del Cártel de Medellín, mientras el actor se encontraba en un viaje de trabajo con su circo.

"Estaba en el hotel Tequendama, en Bogotá, cuando me llaman de la recepción. Me dicen: ‘Hay tres personas que quieren hablar con usted’. Pensé que eran periodista", dijo el actor.

Villagrán aseguró que siempre ha sido muy amigable con la prensa, por lo que accedió a que subieran a su habitación; aunque al presentarse con él y exponerle a lo que iban, confesó que le dio pánico.

"Subieron, nos presentamos, traían un portafolio en la mano, lo abrieron y sacaron un chequera, me la pusieron en una mesita de centro, la abrieron. Me dijeron: ‘Mañana es el cumpleaños de la hija de nuestro patrón, él quiere que usted actúe, ponga la cifra que quiera, hasta un millón de dólares", contó el actor.

Y era tal el miedo que lo invadió que utilizó el pretexto de que él sólo traía permiso para su circo y su contrato le impedía hacer presentaciones ajenas a éste. Lo que lo salvó de cualquier contacto con el capo de Cártel de Medellín, Colombia.

"Se me heló el cuerpo, no esperaba una cosa así. Se me ocurrió decirles que yo traía una cláusula en la que decía que yo podía hacer nada más a lo que vine, me lo respetaron, cerraron las chequeras, cerraron el portafolios, se despidieron muy bien de mí y se fueron. Yo supongo que era gente de Pablo Escobar", reveló el actor.

"Al haberme negado me entró mucho miedo poco después, porque a diario me llevaban por diferentes caminos al circo y a diario me traían por diferentes caminos, diferentes calles al hotel”, contó el actor, luego de la negativa a la oferta, pues pensó que podría haber represalias en su contra.

Y narró que después de tres día de la visita de los hombres, tuvo mucho miedo, por lo que decidió irse de Colombia.

"Más o menos al tercer día les digo 'ya me voy porque tengo un miedo tremendo, me van a barrer por haberme negado y prefiero regresar, regresaré en otra oportunidad', dijo Carlos.

Aunque dijo que al tiempo regresó a tierras colombianas pero ya no tuvo ninún ofrecimiento ni problema alguno en su estancia.

Los conductores del programa de TV, lo cuestionaron sobre si el elenco de "El Chavo del 8" ciertamente trabajó para el capo, a lo que Villagrán respondió:

"Fue todo el grupo de 'El chavo del 8' menos yo. Yo ya estaba fuera del grupo, ellos sí trabajaron para Pablo Escobar", reveló el actor.

Incluso recordó que en alguna ocasión en la que entrevistaron a Roberto Gómez Bolaños, él fallecido actor dijo que ellos trabajaban para todo tipo de público.

