Carlos Villagran 'Quico' no cree en el Covid-19 pero toma precauciones

El actor Carlos Villagrán, mejor conocido como Quico, se sumó a la idea de su colega Paty Navidad, ya que expresó que no tiene miedo ante la presencia del Coronavirus en el mundo; sin embargo, dijo que está tomando las medidas precautorias emitidas por el gobierno de Donald Trump, sólo como prevención. Pues asegura que el virus no existe y es un engaño orquestado para “controlar a la población mundial”

no existe el covid-19.

“A mi me parece un engaño, lo que están haciendo del covid-19 es un engaño, en el mundo

"Lo que pasa es que a través del miedo “El Caballo Negro” pues nos espantamos y todo mundo nos encerramos, y después de encerrarnos todo mundo, pues ellos empezaron aponer antenas para el 5G, que llevan miles de antenas colocadas en universidades, escuelas, en todo, y satélites a baja altura de más de 6 mil satélites y entonces quieren hacer una red para el 2030, para controlar lo que se llama población mundial", agregó el actor.

Es un culto que lo lleva la masonería y Bill Gates que está detrás de todo esto, y mucha gente detrás de él”, explicó.

Pero pese a que el actor mexicano no cree en la pandemia mundial generado por el virus, no dejó de revelar que por prevención está tomando todas las medidas que sugieren las autoridades sanitarias y gobiernos; y por tal motivo se encuentra guardando cuarentena preventiva en su casa de Houston junto a su esposa.

“Definitivamente sí, definitivamente sí, y te voy a dar una razón muy poderosa, las brujas no existen, pero de que vuelan, vuelan, y mientras son peras o manzanas, yo estoy tomando todas las precauciones”.

Finalmente, cuando se le preguntó si tendría miedo a las críticas por las declaraciones emitidas, sobre todo porque en países como España e Italia la cantidad de muertos es enorme y se tomaron medidas extremas para no salir de casa, el actor que da vida a Quico, comentó: