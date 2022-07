Carlos Santana es retirado en camilla tras desmayarse en pleno concierto

El guitarrista mexicano Carlos Santana causó preocupación entre sus admiradores tras desmayarse en pleno concierto mientras ofrecía una presentación al aire libre en Michigan, lo que orilló a que ésta fuera suspendida.

El incidente fue grabado con las cámaras de los celulares de varios asistentes y posteriormente fue subido a redes sociales, aunque más tarde el propio músico atribuyó su desvanecimiento a su falta de alimento y agua, pues había olvidado comer antes del concierto.

Carlos Santana, de 74 años estaba “bien” el miércoles después de que lo retiraran en camilla de su espectáculo en el Pine Knob Music Theatre en Clarkston, unos 64 kilómetros (40 millas) al noroeste de Detroit, para llevarlo al departamento de emergencias el martes por la noche para su observación, dijo el manager Michael Vrionis en un comunicado.

“Simplemente tomándomelo con calma”, publicó Santana en Facebook poco después de la medianoche. “Olvidé comer y beber agua, así que me deshidraté y me desmayé. Bendiciones y milagros para todos ustedes”. Santana fue dado de alta durante la noche.

Sobre su gira

No se supo de inmediato cuándo reanudaría su gira, aunque el concierto del miércoles en The Pavilion at Star Lake en Burgettstown, Pensilvania, se pospuso. El músico nacido en México y su banda han estado de gira con el grupo Earth, Wind & Fire.

Aún quedan 21 fechas, hasta finales de agosto, antes de que el astro detrás de éxitos como “Maria Maria”, “Oye como va” y “Black Magic Woman”, quien es miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, regrese a Las Vegas para su residencia en el House of Blues.

En diciembre, Santana canceló una serie de presentaciones en Las Vegas tras someterse a un procedimiento cardíaco no especificado. El artista y los miembros de su banda también dieron positivo por COVID-19 en febrero, cancelando algunas fechas.

Sin embargo, todo indica que el incidente reciente en Michigan no pasará a mayores y el músico se recupera satisfactoriamente, aunque deberá tener cuidado con su salud para evitar que se le presente otra situación como ésta.

Con información de AP/Fotografías AP e Instagram Carlos Santana

