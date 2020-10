Carlos Salinas de Gortari se interpuso entre el amor de Adela Noriega y Luis Miguel

Durante décacas, se ha relacionado sentimentalmente a la actriz Adela Noriega con más de una decena de actores, cantantes y un famoso político como lo es Carlos Salinas de Gortari, así como con Luis Miguel, luego de que la actriz participara en el video de una de las canciones de "El Sol de México".

Cuando Adela tenía 15 años, fue invitada a participar en la grabación del video de la canción "Palabra de honor"; pero la histrionisa confesó a la conductora de Univisión, Cristina Saralegui su relación de amistad con "El Sol de México":

"Sí, alguna vez he salido con Luis Miguel, pero como amigos, y es un ser humano maravilloso, es lindísimo".

Sin embargo, pese a sus declaraciones dadas -no propiamente en el tiempo preciso-, muchos la empezaron a vincular sentimentalmente con el canante. Aunque no conforme con ello, se ha hablado bastante en torno a la relación que tuvo también con el polémico ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, con quien se dice que tuvo un hijo que actualmente tiene 31 años de edad.

Quien se especula que le pidió al entonces presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo -a finales de los años 80's y principios de los 90's-, que le presentara a Adela quien en ese momento protagonizaba la telenovela "Dulce Desafío" junto al actor Eduardo Yáñez.

Y pese a la relación de estrecha amistad que tuvieron Luis Miguel y Salinas de Gortari, se dice que era tan grande la obsesión del ex mandatario de México por la actriz, que le prohibió categóricamente dejar que los galanes se le acercaran -una vez ya estando juntos como pareja clandestina-, ya que Salinas de Gortari estaba casado con la entonces Primera Dama de México, Cecilia Occelli de Salinas.

Sin embargo, al parecer, a Luis Miguel no le importó el ordenamiento de su amigo Carlos y trató de tener una relación con Adela Noriega, por lo que supuestamente Salinas mandó golpear al 'Sol' hasta casi dejarlo al borde la muerte.

Lo que hizo que Luismi se quitara de en medio de su relación con la actriz, así como de su amistad con el ex presidente de México.

Sin embargo, existen versiones de que con quien realmente había tenido un noviazgo fue con una de las hijas de Salinas y que habían terminado su relación en malos términos, y fue realmente por eso que lo mandó golpear al grado de terminar con su relación de amistad, según revela el youtuber Víctor Lugo en su canal.

