Carlos Rivera y Maluma estrenan con éxito '100 AÑOS'

Hace apenas algunos días, las estrellas internacionales de la música pop y género urbano Carlos Rivera y Maluma, anunciaban una sorpresa en la que trabajarían juntos en un material discográfico llamado "100 AÑOS", y justamente ayer 19 de noviembre se llevó a cabo el estreno mundial en la plataforma YouTube con gran éxito.

Minutos antes del estreno, ya había más de un millar de usuarios esperando en el sitio web a que se estrenara la canción del género mexicano Mariachi, y se podían ver cientos de comentarios de usuarios circulando en la plataforma de vídeos de Google.

Lee también: Cynthia Klitbo en Perú y Rey Grupero hace de las suyas con Erika Buenfil

Hace a penas doce horas que el clip se estrenó a nivel mundial y ya ha logrado 902,934 vistas y casi 127 mil 'me gusta', además de muchos comentarios de buena vibra para los dos cantantes latinos.

La canción es producto de Official Music Video by Carlos Rivera and Maluma performing “100 Años” (C) 2020 Sony Music Entertainment US Latin LLC.

En el vídeo se puede ver que cada quien está acompañado por un Mariachi diferente, ya que debido a las medidas de seguridad sanitarias, decidieron hacerlo de manera virtual.

En esta ocasión no se contó con la colaboración de modelos ni hubo grabaciones en locaciones por la misma situación.

Por otro lado Carlos Rivera estaba contemplado para conducir junto a las estrellas de la actuación Yalitza Aparicio y Ana Brenda Contreras los Premios Latin Grammy 2020 a lo mejor de la música latina; aunque el cantante tlaxcalteca prefirió brillar por su ausencia, debido a que uno de los integrantes de su equipo de trabajo enfermó de Covid y Carlos tuvo mucha cercanía con él.

No obstante, las dos bellezas mexicanas se vieron engalanadas por el acompañamiento del cantante de salsa de origen puertorriqueño, Víctor Manuel, quien se llevó una sorpresa, ya que sólo estaba nominado a una categoría y cantaría en su show.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.