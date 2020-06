Carlos Rivera rompe el silencio y aclara si Cynthia Rodríguez esta embarazada

El cantante mexicano, Carlos Rivera, rompió el silencio sobre el rumor que ha circulado desde hace unos días, respecto a que si su novia, la conductora del programa Venga La Alegría, Cynthia Rodríguez está embarazada, por lo que el ganador de La Academia rompió el silencio y señaló que su pareja no esta embarazada.

El cantante dio una entrevista a la conductora Andrea Legarreta para el programa Hoy, donde aclaró sobre este rumor. Carlos Rivera confesó que de alguna forma la cuarentena obligatoria los ayudó a unirse más porque decidicieron estar juntas. "Ha sido maravilloso, de cierta forma ha sido lo mejor que me ha podido pasar, o sea tener la obligación de tener que quedarme en un solo lugar", expresó el cantante.

Asimismo, el intérprete de Perdiendo la Cabeza dejó en claro que aunque ya hace varios meses que se dio a conocer el rumor del embarazo de su pareja no es verdad, debido a que por más ganas que tiene por convertirse en papá aún no lo han logrado. El cantante señaló que le encantaría ser papá y no muy lejos.

Y aunque la panademia mundial que se está viviendo, él y la conductora han pasado más tiempo juntos lo han aprovechado al máximo, pues Rivera mantenía una gira muy extensa a lo largo de la República Mexicana, la cual no le permitía pasar tiempo con su pareja como ahora lo está haciendo.

Hasta el momento, la conductora de Venga la Alegría no ha dado declaraciones sobre este rumor debido a que se encuentra feliz al lado del cantante y disfrutando de estos días, los cuales han sido críticos para muchas personas que se han infectado del virus o han perdido la vida.