Carlos Rivera le envía un regalo de lujo a Yalitza Aparicio

Parece que el cantante Carlos Rivera estima demasiado a la actriz Yalitza Aparicio, pues recientemente éste le envió un lujoso regalo a la conductora de los Grammys, ya que no pudo estar presente durante la ceremonia de premiación que se realizó en la ciudad de Miami.

Tanto Carlos Rivera como Yalitza Aparicio, serían mancuerna en la conducción de los afamados premios, sin embargo, el cantante desistió de su compromiso debido a que una persona de su equipo de trabajo se contagio de Covid 19, y no quiso arriesgar a la producción.

En sustitución de Carlos Rivera, el cantante puertorriqueño Víctor Manuelle, tomó su lugar, acompañando a Ana de Brenda y a Yalitza Aparicio, y al intérprete mexicano, no le quedó más que disculparse en redes sociales.

“En esta ocasión a pesar de que yo di negativo, no puedo poner en riesgo a nadie, especialmente a mis compañeras Ana Brenda y Yalitza, ni a todo el equipo que nos rodea, producción, músicos (...) Me da mucha tristeza no poder estar, pero lo más importante es cuidarnos y sobre todo cuidar a los demás y en un acto de responsabilidad no puedo estar ahí y tengo que seguir los protocolos establecidos”, dijo el cantante.

A pesar de que no tuvieron la oportunidad de conducir la premiación juntos, Carlos Rivera demostró que los une una gran amistad, pues le envió un costoso detalle a la nominada al Oscar por mejor actriz.

El cantante le envió unos pendientes y un collar a la actriz oaxaqueña, hecho que Yalitza agradeció a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, en la que etiquetó a Carlos Rivera.

Foto historia Instagram Yalitza Aparicio

Seguidores de ambos famosos comenzaron a especular en redes sociales si había una intención más allá de la amistad, sin embargo, fue solo un presente cuyo mensaje es la gran admiración y respeto que el cantante tiene hacía la actriz mexicana que hizo historia con la película Roma, de Alfonso Cuarón.

Así que Chyntia Rodríguez, pareja actual de Carlos Rivera, no tienen nada por que preocuparse, ya que el romance entre ambos es muy sólido, tanto así, que la joven pareja ya compró su propio hogar, donde piensan mudarse y hacer su vida e incluso formar una familia, como informó hace poco Pati Chapoy, al platicar con ella en la posada de las estrellas de TV Azteca.

Respecto a Yalitza Aparicio, sigue con su labor altruista, la cual ha sido una manera de llevar su fama, apoyando a distintas organizaciones civiles, los derechos de niños y jóvenes, de las mujeres, así como de los pueblos indígenas.

La participación en los premios Latin Grammys la convirtieron en la primera mujer con raíces indígenas en conducir dicha premiación, en un año 2020 en el que sigue preparándose para su regreso a la actuación, y en el que tuvo la oportunidad de incursionar como youtuber, al abrir su propio canal.