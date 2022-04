Muchos recordarán que antes que Carlos Rivera sostuviera una sólida relación con Cynthia Rodríguez el cantante estuvo muy enamorado de Hiromi, su ex compañera de La Academia, a quien terminó para enfocarse 100 por ciento en su carrera, decisión que posteriormente le costó muy caro.

El intérprete nunca ha negado lo que su ex novia a significado en su vida e incluso ha reconocido que fue gracias a ella que se enamoró del teatro musical, por lo que dedicó su última función de “José, el soñador” a Hiromi y la recordó con amor.

Todo lo anterior fue frente a Cynthia Rodríguez, su actual pareja, quien a lo ha acompañado durante varias de las 50 presentaciones que realizó Carlos Rivera de esta puesta en escena, para quien tuvo palabras de cariño.

Un cúmulo de emociones

Al cumplir 50 representaciones del musical, el cantante y el elenco de “José, el soñador” recibieron una placa por esta primera temporada que fue todo un éxito, y el momento se volvió muy emotivo para Carlos Rivera, que no pasó por alto agradecer a todas las personas que han influido en su carrera.

Desde que se dio a conocer como alumno de La Academia, el también actor fue de los que mostraron potencial para triunfar en la música, aunque los caminos lo llevaron al teatro musical, donde se ha convertido en uno de los grandes exponentes mexicanos, y parte de ello se lo debe a su ex, Hiromi.

Es así que Carlos Rivera no se olvidó de su ex novia, quien falleció hace algunos años por complicaciones en el parto, y le dedicó su última función de “José, el soñador” con un emotivo mensaje frente al público y frente a Cynthia Rodríguez.

“Quiero agradecer a los que me inspiraron, a Hiromi, que de seguro está por aquí viéndome y que me llevó a ver esta obra y gracias a ello llegué a un lugar que no hubiera imaginado”, dijo el cantante durante su discurso.

También hubo para Cynthia Rodríguez

Carlos Rivera no se olvidó de Cynthia Rodríguez, su actual pareja, para quien también tuvo tiernas palabras con las que dejó claro que está más enamorado que nunca y agradecido por todo el apoyo que le ha brindado.

“A Alejandro Gou por invitarme a soñar contigo y hacer de este sueño de José una realidad. Y al amor de mi vida, Cynthia, yo sueño mucho y tú me inspiras a soñar más”, fue el mensaje que dio el cantante, gritando a los cuatro vientos su amor por la conductora de televisión.

