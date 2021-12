Carlos Ponce tiene a los hijos más guapos y así los presume

El actor puertorriqueño Carlos Ponce es una de las figuras más reconocidas en el medio del espectáculo latino y el boricua siempre hace alarde de su paternidad, al presumir muy a menudo su relación con sus cuatro hijos -los más guapos-, a quienes presume en sus redes sociales.

Y aunque el también presentador se ha separado -tiempo atrás- de la fotógrafa de origen español Verónica Rubio, la madre de sus hijos, sigue muy pendiente de la vida de cada uno. Incluso, el también cantante construyó una segunda relación con la periodista y presentadora Karina Banda con de quien grita su amor los cuatro vientos.

No obstante, el objetivo del boricua es unir a su familia como una sola y es por eso que Karina lleva una excelente relación con cada uno. Sus nombres son Giancarlo de 21 años, Sebastián de 20 y las gemelas que fueron adoptadas en Rusia cuando todavía estaba junto a Verónica Rubio, a las que bautizaron como Savannah y Siena de también 19 años de edad.

El tiempo pasa muy rápido y ahora los hijos del galán de telenovelas han crecido y ya son todos unos jóvenes con fuertes aspiraciones a prepararse profesionalmente para salir adelante. Los cuatro viven en Miami y son personas normales, es decir, no buscan la fama como su padre.

Giancarlo es el mayor de los cuatro; nació un 9 de septiembre de 1999 y a la fecha tiene 21 años de edad; y aunque no ha mostrado interés por seguir los pasos de su padre en la actuación, sí posee dotes escénicos, pues canta y toca la guitarra; lo que Carlos Ponce presume muy a menudo en sus redes sociales.

Sebastián es el segundo de los cuatro; llegó al mundo el 28 de octubre de 2001 y actualmente tiene 20 años. En este caso, el también presentador de Miss Universo por parte de Telemundo, está muy orgullos de su hijo gracias a su buen carácter y sus excelentes calificaciones en la escuela. Y en su cumpleaños número 17, el actor le regaló el auto de sus sueños, un Toyota FJ Cruiser, que aunque ya está discontinuado, sigue siendo el favorito del chico.

En cuanto a Savannah, que llegó a la familia Ponche en 2003 cuando fue adoptada junto con su hermana gemela Siena, son la luz de los ojos de Carlos Ponce, pues cuando cumplieron su mayoría de edad (18 años), el actor no reparó en presumirlas en redes sociales y festejarlas con honores.

Y aunque muchos no saben el histrión de 49 años se casó en una ceremonia casi secreta con Karina Banda, siendo sus únicas testigos sus hijas Savannah y Siena, por lo que se han convertido en sus cómplices.

Siena, pasó por un momento difícil en 2020, pues el confinamiento social, el divorcio de sus padres y la muerte de sus abuelos maternos, generaron en la chica un trastorno que la llevo a la depresión, optando por raparse el cabello; sin embargo, el amor de sus padres y la ayuda psicológica que recibió, fue lo que la sacaron adelante de ese mal momento de su vida y hoy, Carlos se siente muy orgulloso de ella por su fortaleza que mostró tras luchar contra el severo trastorno de depresión y ansiedad.

Y es por ello, que el boricua no pierde oportunidad en compartir fotos con sus cuatro hijos y su nueva esposa con quien guardan una buena relación cordial y amigable.

