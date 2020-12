Carlos Ponce revive momentos especiales con Selena Quintanilla

El actor Carlos Ponce, siempre ha destacado en el mundo artístico por ser uno de los actores más codiciados de la pantalla chica en México y Estados Unidos en cadenas como Televisa y Telemundo -respectivamente-; sin embargo, recientemente el actor recordó momentos especiales que vivió como conductor en "Control", el programa de televisión en el que el también cantante tuvo la oportunidad de convivir y entrevistar a las estrellas del momento como Selena Quintanilla.

Fue entre 1995 y 1996, que el actor de "La Doña" de Telemundo tuvo la oportunidad de convivir en dos ocasiones con la llamada Reina del Tex-Mex, antes del 31 de marzo de 1995, fecha en la que Yolanda Saldívar acabó con la vida de quien tenía toda una vida llena de éxitos por delante.

Recientemente, el intérprete de "Rezo" (1998), compartió en su cuenta oficial de Instagram, uno de los momentos más especiales que vivió con la vocalista de la antigua agrupación musical "Selena y los Dinos", mismo que acompañó con la descripción: "#Selena RAW #SelenaNetflix. Les comparto bonitos recuerdos".

En el clip que dura un poco menos de tres minutos, se puede escuchar cómo lamenta Ponce la pérdida de una joya de la música latina como lo fue Selena Quintanilla, con la que además el actor tuvo la dicha de conocinar con la cantante unas "tostadas francesas" mientras Selena le contaba que estaba próxima a promocionar el disco "Amor Prohibido" del cual se desprendería el sencillo del mismo nombre que se estrenaría en febrero de 1995; así como un disco en Inglés con temas del género Pop.

En la misma publicación, se pude ver otro fragmento de una entrevista diferente pero esta vez, al lado de los "Barrio Boys", una agrupación musical estadounidense que hizo mancuerna con Selena; en la que además se les ve patinar por el malecón de alguna playa de la Unión Americana.

"A mí me alegra mucho haber compartido con Selena, pero a la vez me apena saber que aún llegando tan alto, ella tuvo muchos planes que no pudo realizar", se escucha decir al histrión originario de Puerto Rico, en el clip que compartió.