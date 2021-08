Carlos Ponce muestra a su doble años menor que él, ¡como dos gotas de agua!

El actor Carlos Ponce sorprendió a sus seguidores en redes sociales, gracias a que mostró a su doble, aunque con algunos años menos que el actor puertorriqueño. Y es que, ambos galanes lucen igualitos, ¡como dos gotas de agua!

Aunque a decir verdad, el actor llevó un poco de humor a sus fanáticos a través de su perfil de Instagram, en el que mostró una fotografía con efecto espejo luciendo una camisa blanca y su particular peinado 'de lado'; y para hacer más confuso el momento, Carlos Ponce describió su creativa postal como:

"WaitWhat? Pues es mi robot y yo lo diseño con la edad que me parezca!! Jjjaaa Meet my AI twin. I may have put too much Botox on him". Lo que en Español enuncia: ¿Esperar lo? Pues es mi robot y yo diseño con la edad que me parezca!! Jjjaaa Conoce a mi gemelo AI. Puede que le haya puesto demasiado Botox.

Al es el nombre con el que el actor de "La Doña" (2016-2020) de Telemundo, bautizó al bot que resultó de su ingenio, luego de usar algunos efectos de las app para celular; no obstante, de primera vista, muchos de sus seguidores y algunos medios, se fueron con la finta y pensaron que podría tratarse de algún hijo adolescente del actor de 48 años.

Y sí, Carlos Ponce tiene dos hijos varones de nombre Giancarlo Ponce (22 años), Sebastián Joel Ponce (20 años), y dos gemelas que fueron adoptadas cuando estuvo casado con la fotógrafa española Verónica Rubio entre 1996 y 2010, cuyos nombres de Siena Natasha Ponce, Savanna Ala Ponce, quienes también ya son todas unas señoritas.

Y claro, muchos de los famosos amigos del actor boricua y algunos fans, reaccionaron a su postal, con la que literalmente, el también presentador de televisión, ¡engañó a todos!; entre algunos comentarios se lee:

"OMG", por parte del actor argentino Sebastián Rulli, mientras que la actriz Catherine Sianchoque de "Sin senos no hay paraíso", reaccionó con un: "What???!!!!!!", claro, no sin olvidar las caritas de sorpresa. Por su parte, Aracely Arámbula, su compañera de aventuras en "La Doña" no hizo más que aplaudir la puntada de Ponce y mostrar su agrado ante tal confusión.

La periodista María Celeste Arrarás, también fue otra famosa que se sorprendió al ver a Carlos Ponce con su doble: "Double look", mientras que la presentadora de "Un Nuevo Día" Stephanie Himonidis reveló el truco de la postal del actor: "Wow es un App".

Así mismo reaccionaron la actriz Maribel Guardia: "Wuaw es tu clon"... Carlos Ponce ha logrado llamar la atención de cientos de miles de fanáticos y al momento, ha recogido 284,521 corazones rojos, así como más de 5,540 mensajes.

