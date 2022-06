Carlos Ponce dice adiós a la soltería y se casa con Karina Banda

¡Más amarrado imposible!... Tras un tiempo de relación con la presentadora de televisión Karina Banda, el actor Carlos Ponce decidió dar el 'sí' ante Dios y se casó con la comunicadora el fin de semana en una ceremonia realizada en un lugar de ensueño.

Después de esperar dos años de pandemia, fue el pasado mes de noviembre de 2021, cuando la pareja empezó a organizar la boda apoyados por una wedding planner (planificador de la boda) que complació en todo a la feliz pareja.

Por su parte, a la hora de iniciar la ceremonia, Karina Banda llegó tomada del brazo de su padre, quien la dejó en el altar para entregársela a Carlos Ponce, quien ya era su esposo por la vía legal y de quien la presentadora dijo: "Lo amo. La paz que me da [es única], Carlos trae paz a mi vida".

Una boda de ensueño

Y tras celebrar su unión matrimonial en el exclusivo hotel Boscoso Hotel boutique en Valle de Bravo, Estado de México, la hoy esposa del histrión por las dos leyes reveló: "Queríamos una ceremonia pequeña y muy significativa, en donde pudiéramos intercambiar nuestros votos".

Y tras decir la tan esperada frase "Sí, acepto", la pareja estuvo acompañada de sus familias, quienes en su boda por el civil no pudieron estar todos reunidos debido a una tormenta que se suscitó en su momento y por que se tuvieron que cancelar varios vuelos.

Pero esta vez, además de verse acompañados por sus seres queridos en la intimidad de su celebración, la ceremonia estuvo amenizada con música de violines y arpas que tocaron canciones como "Can't Help Falling in Love", "Bitter Sweet Symphony" y "Viva la vida" en la ceremonia cristiana, de acuerdo a People en Español, publicación a la que los hoy esposos por las dos leyes dieron la exclusiva.

Luego de la íntima pero fastuosa ceremonia, fue el propio actor que conducirá junto a su esposa Karina Banda, el programa "Enamorándonos, La Isla" de la plataforma ViX de Televisa Univisión, uno de los primeros en compartir una postal de portada de revista muy enamorado de Karina Banda.

"Vivan los Novios!! Magical... Increíble experiencia en @boscosomx con el hada madrina @karenmorlet_eventos que nos cumplió todos los deseos. Aunque hace unos meses, el histrión compartió también:

"El día que atrapé una sirenita en el mar Cortés. True story! For those of you who don’t believe in fables. @karinabandatv TA (¡Historia verdadera! Para los que no creéis en las fábulas. @karinabandatv TA).

