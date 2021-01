Carlos Ponce baila en bóxer blancos y levanta pasiones

A través de sus redes sociales Carlos Ponce compartió un video donde aparece acompañado de su perro, bailando al ritmo de la canción Old Time Rock n Roll y con una coreografía similiar a la de Michael Joseph Jackson. El actor de Televisa y Telemundo realizó la coreografía en bóxer blancos desde su lujosa casa, supuestamente para presumir el piso nuevo de está.

"#SLIDE AWAY!! Cuando estás estrenando piso. !!! Hasta @nuggetponce se lo baila. Thank you querido Antonio. @antoniosustiel_flooringking Estamos preparando proyectos muy bonitos para la comunidad. Our minds and hearts working together to help our community. Coming soon!!", fue la frase con la que Carlos Ponce acompañó la imagen.

Y aunque los divertidos pasos de baile y la presencia de la mascota fueron la sensación en las redes, lo que más cautivó a sus fans es que el actor apareció todo vestido de blanco y en bóxers, que dejaban al descubierto sus musculosas piernas.

Lee también: Carlos Ponce y su faceta como actor en películas de comedia

En el video se puede ver que Carlos Ponce posee una hermosa casa, con decoraciones en blanco y beige, el sillón blanco es perfecto a la vista, y la alfombra del mismo color que combina, los adornos navideños no podían faltar y en el patio la piscina es el complemento perfecto.

Carlos Ponce compartió el video a través de su cuenta oficial de Instagram por lo que cautivó a sus más de dos millones de seguidores. En la grabación se puede al verlo junto a su mascota deslizándose y pasándola increíble desde la comodidad de su casa.

A los pocos minutos de haber compartido dicho video, las reproducciones no se hicieron esperar, y hasta el momento ya se sumaron más de 180 mil, al igual que los comentarios, quienes alagaron las piernas del actor y dejaban emojis donde se muestran las caritas muertas de la risa.

“Buenas piernas, ay! Perdón quise decir buenas tardes”, “Que bonitas piernas”, “ Jajajaja divino les quedó”, “ Carlos uf llevo 20 años siendo tu fan, siempre tan ocurrente y simpático”, “ Lo máximo me hiciste reír”, “ Me encanta tu sentido del humor Carlos Bendiciones para toda la familia”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron al protagonista de Dame chocolate.

Lee también: El día que le fueron infiel a Carlos Ponce

Recordemos que Carlos Ponce recibió por parte de la revista “Eres” un premio de Actor Revelación, y fue nombrado por la revista TV y Novelas como Mejor actor, ambas son revistas mexicanas, y entre sus producciones Carlos Ponce regresó a Miami y fue contratado por Univisión como el anfitrión de Control, un nuevo show de televisión.

En la actualidad se le vio en octubre del año pasado en una serie de Netflix llamada “Julieand the Panthoms”, en donde dio vida a Ray, el papá de Julie, la protagonista a quien apoyará para encontrar su voz con la ayuda de tres fantasmas noventeros.