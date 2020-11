Carlos Ponce CONSTERNADO por las decisiones de su hija Sienna

El actor Carlos Ponce, atraviesa por una difícil situación debido a las decisiones tomadas por su hija Sienna, quien con la intención de ayudar a quienes pasan por lo mismo que ella, la hija de la también fotógrafa Verónica Rubio, hizo pública su condición de depresión, lo que la llevó a raparse durante la madrugada sin decirle nada a nadie.

Tanto el actor de "Santa Diabla" (2013-2014) como su hija Sienna, pubicaron en sus perfiles personales de Instagram el hecho, dando cuenta sobre el importante momento que envuelve sus vidas. Fue el pasado 12 de septiembre, que la joven de 18 años, -gemela de Savannah- publicó en su cuenta de dicha plataforma las primeras fotografías de su look como recién rapada, en la que además envió un claro mensaje:

"La salud mental no es un destino sino un proceso. Se trata de cómo conduces, no de a dónde vas".

En una publicación más reciente, la joven publicó una fotografía en la que se le pude ver con dos estados de ánimo diferentes, misma que describió de forma profunda:

"En honor al Día Mundial de la Salud Mental, sé que llego tarde, pero el mensaje que estoy diciendo no se basa en un día, sino en un movimiento de concienciación sobre un tema importante. Ha habido días que me han llevado a semanas en las que estoy sonriendo pero no se siente como por dentro. Y algunos días se siente como si una sonrisa ni siquiera surgiera. No es fácil, pero tampoco imposible.

Cuando me abrí sobre un poco de mi historia, encontré una comunidad dentro de las personas que han luchado con este problema, se me ha mostrado compasión por la gente que me rodea y también he visto el lado no tan bueno. Cuando me abrí, sé que tenía que abrirme al lado bueno y al lado malo. Cuando hablo del lado malo, me refiero a las personas que están de acuerdo con los estigmas y no comprenden completamente la salud mental. ¿Duele a veces por algunos de los comentarios que recibo? Sí, lo hace. Pero al final fue mi elección.

Quiero decir y decirle a la gente que está indecisa sobre contar su historia, hay cosas buenas y cosas malas. Cuando estés listo para contar tu historia, cuéntala y no dejes que nadie te presione porque al final del día es tu historia. ¡No dejes que nadie menosprecie tu historia! Espero que hayas encontrado aliento en esta publicación y palabras de aliento para comenzar a publicar tu historia a tu ritmo".

Por su parte, la revista People en Español publicó el hecho en el que la joven compartía:

"Es difícil ver la luz al final del túnel cuando aún estás en la oscuridad, pero lo estoy logrando y quiero ayudar a otras personas a lograrlo también". Mi testimonio va dirigido a quienes sufren en silencio. Si sientes que algo en tu interior no anda bien no lo ignores. La carga se hace más liviana cuando otras personas llevan el peso contigo".

Su madre Verónica Rubio, madre de la joven y ex pareja de Carlos Ponce y madre de la joven, detalló que la decisión que Sienna tomó en plena madrugada de raparse la cabeza fue un indicador para darse cuenta que algo no estaba bien en su hija:

"Tuve mucho miedo por ella al pensar qué le había pasado por la cabeza porque lo hizo en medio de la noche, sobre las 4 de la mañana, sin decirle a nadie. Te despiertas con eso y es muy impresionante".

Entre otras cosas, Rubio contó que había visto en su hija, notables cambios tanto físicos como emocionales, tales como actitudes muy alejadas de su personalidad que radicaban en aislarse de su familia, cambio de carácter, insomnio y pérdida de interés por las actividades que a menudo disfrutaba realizar.

Sin embargo, Ponce expresó que fue difícil para él detectar este tipo de alertas, motivo por el cual, hizo un llamado a los padres de familia para estar al pendiente del comportamiento de sus hijos y aprovechó para destacar la gran persona que es su hija Sienna, quien ya está bajo tratamiento médico y psicológico.

Y en su perfil personal de Instagram, el actor aprovechó para enviarle un hermoso mensaje:

"Estoy muy orgulloso de ti. Estoy seguro de que Dios también está sonriendo con orgullo por su valentía, testimonio y declaración de fe. Eres una voz y defensora de los que sufren en silencio. TE AMO Mi Sienna".

