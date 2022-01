Carlos Bonavides recordó la vez que Diego Luna lo llamó viejo borracho

Carlos Bonavides, conocido por su papel de “Huicho Domínguez” en la telenovela El premio mayor declaró recientemente que le gustaría limar perezas con el actor de Hollywood, Diego Luna, pues recordó que en una ocasión, el artista que fue su hijo en dicho melodrama de Televisa le dijo viejo borracho.

Fue durante una entrevista esxclusiva con el programa de espectáculos De primera Mano que Carlos Bonavides confesó que él y Diego Luna pelearon por un malentendido, terceras personas estuvieron invlucradas y fueron las culpables de que el actor lo llamara viejo borracho.

“Me encantaría entrevistarme con Diego Luna, aunque existe un precedente que Itatí y el señor Emilio Larrosa dijeron que ‘que gacho, que Luna no se acordaba que había empezado en las telenovelas’ y luego los periodistas dijeron que yo había dicho eso y entonces él se enojó conmigo y me dijo que ‘él no le hacía caso a un viejo borracho como yo'”.

El protagonista de El Premio Mayor aseguró que pese al malentendido que tuvieron, razón por la que Diego Luna se molestó con él, no le guarda ningún resentimiento a la estrella de Hollywood, pues contrario a ello lo estima mucho.“Me gustaría que esta entrevista la oyera (Diego Luna), trabajé con él cuando era chavo, era mi hijo en la telenovela de ‘El premio mayor’, ahora ha llegado a alturas insospechadas y produce y yo lo respeto y lo quiero mucho”.

Por otro lado, Carlos Bonavides, expresó durante la entrevista que le gustaría platicar con Diego Luna sobre la película que escribió para su hijo Tadeo para que está pudiera a estar en los Oscar, es por ello que le gustaría contactar al productor mexicano para que conozca su trabajo y ver la posibilidad de si le gustaría invertir en el proyecto.

“Es una película con unas intenciones muy grandes de parte mía, pero yo siempre he tenido ambiciones muy grandes, siempre mis sueños han sido muy grandes y siempre he luchado por mis sueños y yo creo que darles la espalda a los sueños es el camino más corto a la mediocridad”, señaló el actor.

El participante de Las Estrellas Bailan en Hoy indicó que la película ya se la están pasadando en formato de cine y posteriormente la registrará. “Ahora me lo están pasando en formato de cine y luego la voy a registrar y ya, mientras sucede esto, estoy con algunas relaciones fuertes porque la película es grande y la película tiene muchos efectos especiales, entonces, mi pretensión de hacer la película es hacer una película internacional, que se atreva a participar para el Oscar”.

Por último, Carlos Bonavides también cofesó que no sólo busca a Diego Luna sino también le gustaría hablar con Eugenio Derbez. “Y ya estoy con otras personas hablando porque mi propósito es real y yo siempre he luchado por mis propósitos”.

