Carlos Bonavides da tremendo susto tras desvanecerse en programa en vivo

Hace unas semanas el reconocido actor por su personaje de Huicho Domínguez en la telenovela El Premio Mayor, Carlos Bonavides, acaparó titulares después de darse a conocer que su estado de salud era delicado a raíz de un grave cuadro de deshidratación que lo mandó al hospital y ahora el famoso de 81 años dio tremendo susto a los conductores y público de un programa tras desvanecerse.

Carlos Bonavides estuvo de invitado en el programa en vivo SNserio de Multimedios Televisión de Nuevo León, y ahí el actor participó en una dinámica y como forma de castigo el adulto recibió toques eléctricos, sin embargo, cuando los estaba recibiendo el famoso comenzó a hacer unos gestos y posteriormente se desvaneció y cayó hasta el suelo.

Incrédulos ante la situación y al ver que Bonavides no reacciona, los conductores intentan cubrir el cuerpo del actor e inmediatamente piden ayuda médica mientras mandan a una pequeña pausa. "Carlos estás bien, vamos a una pequeña pausa", se escucha decir a los presentadores asustados por ver que el actor no reacciona.

Ante la preocupación de los televidentes e incluso de la familia del actor, cabe mencionar que minutos después de que el actor se desvaneciera y tras el regreso del corte comercial, los conductores y el famoso aseguraron que se había tratado de una broma y que el protagonista de la telenovela El Premio Mayor estaba bien.

Pese a que muchos fans de Carlos Bonavides sintieron un alivio de que sólo se trato de una mala broma, hubo quienes se molestaron por está lamentable y preocupante situación e incluso aseguraron que el actor en realidad sí se había desmayado.

"Realmente no se de que se trata su programa, pero yo creo que deberían de pensar que hay gente que no conocemos su programa, obviamente me espanté", dijo la esposa del actor luego de que el programa la enlazara para saber qué pensaba de está broma y quien sabe que el famoso ha estado delicado de salud, sobretodo en los últimos días cuando se le diagnosticó una bacteria, padecimiento con el que ha sufrido más que el cáncer y una operación en la vesícula.

"He mejorado porque no sé cuántos sueros me han puesto, medicinas, me hicieron una resonancia, una tomografía y análisis de sangre, y fue donde dieron con los divertículos, algo con lo que no contaba. La deshidratación me llevó a un estado de inconsciencia, esto es más grave que cuando me operaron de la vesícula. Sufrí mucho, esto ha sido un viacrucis", dijo el famoso hace unos días.

