Cardi B se convierte en la favorita de los iHeartRadio Music Awards

La cantante Cardi B se posiciona como la favorita de los iHeartRadio Music Award, luego de que anunciaran hoy a los candidatos a sus galardones que se realizarán en la gala del 14 de marzo en Los Ángeles.

La cantante está nominada en ocho de las categorías, entre ellas la de "Artista femenina del año" y "Artista hip-hop del año", y también están listadas sus colaboraciones con el grupo Maroon 5 ("Girls Like You") y con Bad Bunny y J Balvin ("I Like It").

Maroon Five. Foto: AP

Otros artistas con numerosas menciones en la sexta entrega de estos premios son Drake, Ariana Grande, Post Malone o Imagine Dragons, entre otros.

Todos ellos se repartirán los galardones de las más de cuarenta categorías, como "Mejor grupo del año", "Mejor colaboración", "Mejor nuevo artista pop" o "Mejor artista dance".

Ariana Grande. Foto: AP

Algunas categorías serán escogidas a través de votación popular, como "Mejor vídeo musical", "La canción que nos dejó en shock", "Mascota de artista más mona" o "Mejor letra".

"No es un secreto por qué los nominados de los iHeartRadio Music Awards de este año son un '¿Quién es quién?' de la música. Son los artistas y las canciones que nuestra audiencia no pudo parar de escuchar este año pasado. Va a ser un espectáculo inolvidable", declaró en un comunicado el presidente de iHeartMedia Entertainment Enterprises, John Sykes.