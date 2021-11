Captan en video a hombres en el lugar donde murió Octavio Ocaña: ‘¿Qué buscan?’

Tras la indignación que ha provocado en las redes sociales la muerte Octavio Ocaña luego de comenzaran a circular diversos videos en internet, ahora salió a la luz otra grabación en la que se se observa a unos hombres en el lugar donde murió el actor de Televisa, en la autopista Chamapa-Lechería, en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

A horas de que los restos de Octavio Ocaña fueran sepultados en Tabasco para su eterno descanso se viralizó un video en donde se observa a un par de hombres inspeccionando el lugar donde el actor chocó su camioneta. Como era de esperarse y ante la incertidumbre que generó el caso luego de que la Fiscalía del Estado de México señalara que el actor se había disparado a si mismo, el nuevo video ha generado toda una controversia.

Ante el video muchos de los usuarios de las redes sociales han asegurado que los hombres que regresaron al lugar donde se estrelló Octavio Ocaña son los mismos policías que supuestamente lo asesinaron, solo que en está ocasión iban vestidos de civiles, y que lo que buscaban eran casquillos de bala, ya que remueven la tierra con una vara.

"El asesino siempre vuelve a la escena del crimen. Porque regresan los policias vestidos de civiles al lugar donde mataron a "Benito". Que quieren borrar. #JusticiaParaOctavio #justiciaparabenito", se lee junto al video. Cabe mencionar que en una reciente entrevista Octavio Pérez, padre del actor de Vecinos, señaló a Gustavo Adolfo Infante que el arma que aparece en algunas imágenes que circulan en internet era de su hijo.

Sin embargo, descartó la teoría de las autoridades de que se haya disparado, pues le parece incréible que eso haya sucedido. “Honestamente sí, pero él nunca traía cartucho cortado, prohibido él nunca traía eso, ellos lo mataron y se la pusieron ahí, la encontraron ahí y se la pusieron como si fuera un asesinato, pero la bala entra de atrás ¿cómo se va a disparar? Y venían persiguiendo, a como venía manejando ¿cómo va a traer un arma en la mano? Mi hijo no estaba loco, así de fácil, sí lo acepto el arma era de él, pero el tiro que le entró no era de ese calibre, era 9 mm” reveló.

Tras descartar que el actor accionó su propia arma y se quitó la vida, el padre de Octavio Ocaña aseguró que a su hijo lo mataron los policías y que fue él quien le pidió que no se parara.

"La policía, es claro, no hay de otra, eran 29, ahí está el nombre del que venía al mando de esa persecución, eran 29 y el idiota que venía al mando 30, entonces ya le venían disparando sacando media cabeza, como es posible si mi hijo no es delincuente, que traía una camioneta ostentosa, pues yo puedo comprar lo que yo quiera, que venía con música a todo volumen, pos también somos alegres, tenemos que cantar, llorar y todo, pues es imposible, ah no como lo van a confundir con un narco que no se quiso parar, prohibido que se parara, le decía mijo no te pares porque te van a chingar, obviamente, y que bueno que me hizo caso y llegó lo que tenía que llegar, ni modo".

EL ASESINO SIEMPRE VUELVE A LA ESCENA DEL CRIMEN.

Porque regresan los policias vestidos de civiles al lugar donde mataron a "Benito".

Que quieren borrar. #JusticiaParaOctavio #justiciaparabenito pic.twitter.com/LF9JZxslsn — ÚLTIMA HORA ⚠️ (@Aleevazq97) October 31, 2021

