Captan a Shakira destrozada tras nueva relación de Gerard Piqué

Tras el circo mediático que se se ha generado por la infidelidad del futbolista Gerard Piqué hacia Shakira, la cantante reapareció en Barcelona, España con un aspecto totalmente descuidado y destrozada, luego de revelarse las imágenes en las que se observa al padre de sus hijos con su nueva pareja.

La intérprete de "Te Felicitó" (2022), fue captada por las cámaras de 'El Programa del Verano' donde se le observó cabizbaja, triste y con los ojos hinchados, como si hubiese llorado.

Pese a los intentos de Shakira para actuar con normalidad tras el nuevo romance del futbolista, parece ser que le ha afectado más de lo que se pensaba.

De acuerdo a Europa Press, fuentes cercanas a la cantante colombiana aseguran que en ella no hay tan sólo dolor, sino también decepción de una mujer enamorada que ve que ya no hay marcha atrás en su separación.

Gerard Piqué hizo pública su nueva relación con la estudiante de relaciones públicas Clara Chia Marti, durante un concierto en Cataluña.

Tras el anuncio, se dio a conocer que Shakira estaba molesta debido a que Gerard Piqué habría roto un pacto, el cual consistía en que ninguno de los dos aparecería en público con sus nuevas parejas durante el primer año posterior a la ruptura, según The New York Post.

Otras declaraciones de otros periodistas como el paparazzi español Jordi Martin, dijo al respecto de la depresión que atraviesa Shakira, en una reciente entrevista:

"Al principio, era una relación muy bonita, muy intensa. Había mucha pasión entre ellos, pero bueno la ruptura ha sido algo muy doloroso para Shakira. Puedo decir que Shakira está muy mal, anímicamente está destrozada. Incluso, ha necesitado apoyo psicológico, no se esperaba jamás a un Gerard Piqué así".

Con información de Angela Janayna Mendoza Parada / Agencia Reforma Cd. de México, México / Fotografía Instagram Shakira

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!