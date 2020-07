Capitán América: Captan a Chris Evans y Lily James juntos

¿Lily James y Chris Evans tienen romance? . Lily James, estrella de La Cenicienta, fue captada disfrutando de una noche en Londres con Chris Evans, informó Daily Mail. James y Evans pasaron la noche del sábado en el exclusivo Mark's Club, en Mayfair, para después dirigirse en un taxi a Corinthia London, hotel donde se hospedaba el protagonista de Capitán América.



De acuerdo con Page Six, la pareja llegó al hotel justo después de la una de la madrugada, pero dejaron el taxi por separado: Chris se dirigió a la entrada principal y Lily, que vive en el norte de Londres, esperaba en la parte de atrás del automóvil. El actor, quien portó un traje negro, se vio obligado a esperar a que un miembro del personal abriera la puerta del lujoso hotel.

Mientras tanto, la actriz de Downton Abbey esperaba afuera, luciendo un largo vestido rojo cubierto por un abrigo negro y combinado con tacones. Después de hacer una llamada telefónica, la actriz finalmente logró ingresar al hotel con la ayuda del personal después de que Chris fue visto hablando con empleados dentro del vestíbulo.



Había rumores de que Lily tenía un romance con Matt Smith, de 37 años, conocido por interpretar a Doctor Who en la serie de televisión británica y por dar vida al Príncipe Felipe en The Crown. La pareja salió durante cinco años y, de acuerdo a The Sun, la ruptura de Matt y Lily se debió principalmente a que sus horarios agitados significaban que apenas podían verse.

Lily James y Chris Evans en Londres.

¿Preparándose para "Little Shop of Horrors" (2021)?

¿O Acaso...?#ChrisEvans pic.twitter.com/4G2zu6BKBh — Ernesto Pastrana (@PastranaTweet) July 6, 2020

