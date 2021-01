Capi Pérez ventila pelea que tuvo con Christian Nodal y Belinda

El comediante Capi Pérez ventiló que tuvo una disputa en redes sociales con los coach de ‘La Voz México’, los cantantes Chistian Nodal y su novia Belinda, luego de que hiciera algunos comentarios que no fueron del agrado de la pareja.

Resulta que el Capi Pérez fue invitado al programa de YouTube de Luisito Comunica, ‘En cortinas’, en donde el conductor de ‘La Resolana’ y ‘Venga la alegría’ en TV Azteca, reveló que causó la molestia de Belinda y Chistian Nodal por comentar en sus cuentas de Instagram.

“A Christian nodal yo lo admiro mucho y por lo mismo lo sigo en sus redes y le comentó sus fotos (...) Hubo algunos comentarios que yo hice y no le gustaron y los borró. Me dolió en mi corazón”, comentó el conductor.

El conductor explicó que todo sucedió cuando Christian Nodal subió la primera foto junto a Belinda en su cuenta de Instagram, y que hizo un comentario respecto a la vez que ‘La Beli’ fue sustituida por Daniela Luján en una telenovela infantil, dando a entender que no la fuera a cambiar por Daniela.

“Yo le comenté en su foto: ‘Nada maś no la cambies por Daniela luján’, y entonces empecé a tener muchos likes en mi comentario. Yo pensé “cuando Christian Nodal vea mi comentario le va a dar risa y en una de esas, ya va a querer ser mi amigo”, explicó el Capi.

Agregó que pensó que Christian Nodal lo tomaría con humor pero se dio cuenta que no al borrar su comentario, después le mandó un mensaje directo diciéndole: “no fue en mal pedo”, pero su mensaje quedó en visto.

Incluso señaló que en ‘Venga la alegría’, tenían una sección en la que cada conductor del programa apoyaba a un coach de ‘La Voz México’, en el que al final cada coach le mandaba un saludo a cada conductor, todos recibieron su saludo, menos el Capi Pérez, ya que Christian Nodal no quiso hacerlo.

“Salieron los saludos de todos. Y o bien emocionadillo hasta me acerque al monitor y nada más el productor me dijo: ‘No Capi, le pedimos el saludo a Christian Nodal y no quiso’, comentó.

Consciente de que no ha todo mundo le cae bien, al Capi le dolió mucho que Christian Nodal lo ignorada, ya que siempre ha sido muy fan de sus canciones, “La indiferencia de Christian Nodal me duele”.

El conductor recordó que el cantante de música regional mexicana es muy joven, ya que tiene solo 22 años, y tal vez no tomó su comentario con la madurez necesaria, debido a que solamente era un chiste.