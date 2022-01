Cantantes latinos Olga Tañón y Jon Z estrenan "El jala jala remix"

La cantante puertorriqueña Olga Tañón -exponente de la música latina de su país-, lanzó junto a su compatriota -el también cantante del género urbano- Jon Z un remix de su tema "El Jala Jala", un pegajoso tema que pone a bailar ¡a cualquiera!

La versión original de "El Jala Jala", forma parte del proyecto "Tañón pa'l Combo es lo que hay", homenaje a la legendaria banda El Gran Combo de Puerto Rico, según lo revelado en un comunicado el pasado fin de semana, el viernes para ser exactos.

"Me llena de energía trabajar con gente joven y con actitud positiva. Desde el primer momento que le hicimos la invitación a este proyecto a Jon Z, a través de Dj Nelson, siempre tuvimos de su parte positivismo y disposición", destacó la veterana cantante.

"'El jala Jala Remix' es un tema para todas las edades y espero que los disfruten tanto como yo. A Jon Z le agradezco haber aceptado esta invitación", señaló Tañón.

El más reciente trabajo musical de Olga Tañón, "Tañón pal' Combo es lo que Hay", es un homenaje a la banda de salsa el Gran Combo de Puerto Rico y en especial a Rafael Ithier, líder de la legendaria formación.

En ese trabajo de Tañón, por primera vez se produjo algunos de los grandes éxitos del Gran Combo a ritmo de merengue, convirtiéndose así en uno de los favoritos en las plataformas digitales de la música tropical. EFE.

Por otro lado, la cantante boricua utilizó su cuenta de Instagram, para anunciar que el tema reguetonero ya se encuentra en las plataformas digitales más escuchadas:

"##JalaJalaRemix está disponible ahora en todas las plataformas digitales !!! Realmente una increíble producción junto al talentoso @jonzmen DISFRÚTALO AHORA!!!!! https://onerpm.link/jalajalaremix #remix #olgatañon #jonz #olgatanon".

Con información de P.RICO MÚSICA / Agencia EFE San Juan, Puerto Rico / Fotografías Instagram Olga Tañón y Jon Z

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!