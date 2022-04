Cantante Olivia Rodrigo y DJ Zack Bia son vistos juntos en Nueva York

La relación de la cantante Olivia Rodrigo con el influencer y DJ Zack Bia, al parecer va más allá de los rumores. La pareja fue vista esta semana muy sonriente saliendo de un restaurante italiano en la ciudad de Nueva York.

Unas fotos publicadas por E! News muestra a Rodrigo, que cargó con el premio a mejor nuevo artista en la 64° edición de los premios Grammy celebrados en Las Vegas a principios de este mes, saliendo el lunes luego de un almuerzo en el Bar Pitti junto a Bia, en medio de rumores de romance.

La prensa local se ha hecho eco de la noticia, luego de que el pasado mes una fuente cercana a Bia, de 25 años, asegurara a E! News que la artista y el DJ habían comenzado a salir el pasado febrero.

La misma fuente indicó ahora a la revista que continúan divirtiéndose mucho juntos y que pese a tener ambos una cargada agenda de trabajo, hacen esfuerzos para compartir su tiempo libre.

Rodrigo, de 19 años, está en gira con su disco debut "Sour", que colocó todos sus sencillos entre las 10 canciones más escuchadas de las listas estadounidenses.

La intérprete vestía una chaqueta negra de cuero y botas de charol a media pierna y bolso acolchado del mismo color mientras que Bias, también iba de forma casual, con pantalones cargo largos en azul, sudadera crema con capucha y zapato deportivo.

Según la fuente, "Zack (siente) que Olivia tiene los pies en la tierra y le encanta lo discreta que es. Es un buen equilibrio entre ellos".

Rodrigo, que en 2020 protagonizó la serie de Disney Channel, "High School Musical: The Musical: The Series", mantuvo una relación hasta el pasado febrero con el productor musical Adam Faze.

El ascenso a la fama de Rodrigo ha seguido un ritmo vertiginoso que la ha puesto al nivel de fenómenos como Billie Eilish o Rosalía desde que publicó su primera canción a principios de 2021, "Drivers License". EFE

Con información de GENTE / Agencia EFE Nueva York, EE.UU. / Fotografía Instagram Olivia Rodrigo

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!