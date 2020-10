Cantante Dulce denuncia al suegro de Eugenio Derbez

El conflicto entre Dulce y el que fuera su mánager, Jaime Sánchez Rosaldo, sigue en proceso, la cantante asistió a ratificar la denuncia interpuesta en contra de Jaime, por el incumplimiento de contrato y fraude, la cantante quiere que se limpié su nombre y se esclarezca la situación que la llevo a los juzgados.

La cantante habló con varios medios de comunicación para que se limpié su nombre luego de ser acusada por parte del suegro de Eugenio Derbez, con quien tiene una deuda por incumplimiento de contrato, menciono que le dio 3 millones de pesos como adelanto por un contrato de exclusivida.

“Pues vengo tranquila, cumpliendo con un deber, conmigo misma, para pedirle a las autoridades que pongan todo en claro, que cada quien se haga responsable de lo que le toca y que se limpie mi nombre por completo”.

La cantante Dulce, confirmó que ha sido un proceso tranquilo, que no ha recibido amenazas de nadie pero que en los días más recientes un par de personas fueron a tomar fotos de su casa y de su vehículo, algo que llamó su atención pero no le tomó importancia, aunque sí pidió que se investigue el hecho.

Jaime, padre de Alessandra, no procedio apegado a la ley para hacer su reclamo, a lo que la cantante si lo hizo con todo y su equipo legal, dio una conferencia en la que habló sobre la denuncia y mencionó que cuando su supuesto mánager le mandó el contrato, ella notó que había errores e incongruencias haciéndola dudar del contrato.

“Me dijo ‘son como 36 hojas, te voy mandar estas poquitas para que no te aburras’, le dije ‘No no me aburro, pásamelo todo’, pero él me mandó lo que él quiso. Entonces reviso el contrato y veo porqué no me lo quería dar, porque lo firmó el 11 de enero, cuando él no era mi mánager. Al señor yo lo hice mi mánager a partir del 11 de febrero”

Dulce no cree que Eugenio Derbez y su esposa Alessandra, sean capaces de pedir ayuda a sus conocidos, para que pierda el juicio pues "son buenas personas" y "ni la deben ni la temen".

Según la cantante, había encontrado errores ortográficos que la hicieron sospechar de las intenciones de Jaime Sánchez, ya que los errores eran en su nombre, siendo un documento tan importante y con mucha seriedad.

“Pero qué chistoso que pone su nombre ‘Jaime Sáchez Rosaldo’ y no Jaime Sánchez Rosaldo, le digo, yo me apellido Noeggerath y nunca me he equivocado al escribirlo, ¿y tú te apellidas Sánchez y te equivocas en la escritura? ¿Cómo puedo confiar en un mánager que me ofrece una cosa, tarda meses en cumplirla y cuando la cumple se equivoca y escribe Sáchez y no se da cuenta. Ahí tienes una semblanza de un personaje tramposo”



Entérate de nuestras mejores noticias al hacer click en la estrella de Google News

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.