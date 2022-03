Cantante Charly García, internado con pronóstico "reservado" tras accidente doméstico

El cantante Charly García, uno de los símbolos y pioneros del rock argentino, fue internado en un centro sanitario tras sufrir un "accidente doméstico" y su pronóstico permanece "reservado", según confirmó este miércoles la agencia de comunicación del artista.

En un comunicado, la agencia informó que el músico porteño está ingresado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento desde el pasado 22 de febrero, debido a una "quemadura extensa en el miembro inferior izquierdo ocasionada por un accidente doméstico".

Por ese motivo, durante estas últimas dos semanas García requirió "múltiples curaciones por el equipo de cirugía plástica", además de sufrir "complicaciones clínicas" propias de este padecimiento.

"Su pronóstico es reservado. Continuará con el mismo plan terapéutico", señaló la agencia de comunicación, incluyendo un agradecimiento del músico a todo el personal sanitario que lo está tratando.

Autor de himnos generacionales como "Demoliendo hoteles", "Rezo por vos" y "Nos siguen pegando abajo", García apenas ha pisado los escenarios durante los últimos dos años por su mal estado de salud.

Su última aparición pública fue el pasado 23 de octubre con motivo de su 70 cumpleaños, cuando el músico dio un concierto ante centenares de sus seguidores en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires.

Durante las últimas dos décadas, García ha sido ingresado en múltiples ocasiones, la última de ellas -antes de la actual- en 2020, por un cuadro febril y dificultades respiratorias. EFE

Con información de ARGENTINA MÚSICA / Agencia EFE Buenos Aires, Argentina / Fotografía Instagram Charly García

