Cansada de las críticas, Sherlyn saca las uñas por su hijo: "No opinen sobre la maternidad ajena"

Cansada de las críticas que ha recibido por la forma en la que está ejerciendo la crianza de su pequeño André, Sherlyn sacó las uñas y envió un contundente mensaje a todos aquellos que la han criticado desde el nacimiento de su bebé, y los invitó a no opinar sobre la maternidad ajena.

Fue a través de su cuenta de TikTok que la actriz de Televisa le puso un alto a todos sus haters y los invitó a abstenerse a hablar mal de ella y de la manera en la que esta educando a su pequeño hijo. Sherlyn comenzó diciendo en el videoclip que le encanta la forma en la que la atacan por el hecho de su hijo aún usa pañal a los dos años y de que en ocasiones luce sucio, despeinado o incluso porque no habla de manera fluida.

“Me encanta leer comentarios como: ‘Traes muy despeinado a ese niño’, ‘Ya tiene sucia la camisa’; ‘Todavía no habla’; ‘Ya tiene dos y todavía usa pañal’; ‘A poco duerme contigo, ¿y tu privacidad?’”, comenzó a narrar la ex participante del programa Tu Cara me Suena.

Posteriormente la actriz recomendó a todos sus haters a parar con sus ataques y de manera directa dejó claro que cada quien educa a sus hijos como se le da la gana por lo que los invitó a no opinar sobre la maternidad ajena. “Mis amores, si pudieran ser la mejor mamá de mi hijo de lo que yo soy, Dios se los hubiera mandado a ustedes, no a mí, así que, recomendación, no opinamos sobre la maternidad ajena”, finalizó.

Como era de esperarse, el mensaje de Sherlyn dividió opiniones en redes sociales y personalidades como César Lozano, Laura Flores y la productora de Hoy, Andrea Rodríguez, no dudaron en apoyar a la actriz.

"Todos somos muy buenos para opinar de vidas ajenas. Nos hacemos expertos cuando se trata de los demás. Excelente respuesta amiga querida”, escribió César LOzano. Mientras que la productora de Televisa le manifestó: “Totalmente de acuerdo”. Finalmente Laura Flores escribió. “Quienes opinan, de entrada no conocen la maternidad!!! Sólo haz caso a tu intuición! Me decían: María en brazos? ya está muy grande! y aún duerme en tu cama? Pues bien, hoy Maríaa vive en otra ciudad con su novio, y esos días a su lado no se van a repetir, asi que gocen a sus hijos con todo! Y opinen menos por Dios!”.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Sherlyn se encuentra involucrada en una polémica de este tipo, pues recordemos que a finales del 2021 provocó tremendo escándalo al decir que su bebé había sido el culpable de que su perro lo mordiera en la cara, por lo que la famosa volvió a sacar las uñas por su hijo.

“Las redes sociales nos han dado la posibilidad de opinar sobre temas de los que muchas veces ni siquiera sabemos. Y nos volvimos autoridad y jueces de la vida de los demás. Les tengo noticias: hago muchas cosas más que también están mal vistas, elegí ser mamá sin un papá para André, duerme en mi cama, mientras sea posible quiero tenerlo tan cerca como pueda, no le pongo babero, le permito experimentar con su comida...”, escribió en un mensaje en Instagram.

