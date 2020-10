Cansada de escándalos ¡Ninel Conde se retira!

Luego de 23 años de carrera, Ninel Conde anunció su retiro de los escenarios con un disco dedicado a sus hijos y recuperar al pequeño que tuvo con Giovanni Medina, afirmó que solo trabajará en un nuevo disco dedicado a su vida.

“Terminando esta temporada de teatro pienso bajarle un poquito al ritmo de mi faceta como artista, estoy ahorita por grabar un nuevo disco que estamos planeando y que es muy importante para mí, va dedicado cien por ciento a mis dos hijos. Creo que con eso estaré cerrando un ciclo en mi vida a nivel artístico”, señaló Ninel Conde en Venga la Alegría.

Algunos seguidores comenzaron a reaccionar y decir lo que piensan de la retirada de Ninel Conde de los escenarios: Que bueno porque esa y la Maribel guardia nunca han cantado.

En Rebelde, Ninel Conde hizo el personaje de Alma Rey, que sin duda conquistó corazones, por ser la madre de Roberta, uno de los personajes principales de la historia de RBD, una de las telenovelas más exitosas de Televisa en México y varios países de latino América.

Apenas la semana pasada, Giovanni Medina, ex de la cantante le escribió en redes sociales un fuerte mensaje: “Ahora sí utiliza a la prensa y abusa de ella pero primero les miente a la cara y las exclusivas las vende (...) Que deje de esconderse, que responda lo que tiene que responder y no esta farsa” se podía leer en su cuenta de Instagram.

Ahora cansada de tantos escándalos, el bombón asesino ha decidido retirarse de la farándula y dedicar más tiempo a sus hijos, dejando claro que a los dos, que se despedirá con un disco dedicado a ellos.

Ninel Conde dijo que está dispuesta a pasar más tiempo con sus hijos y disfrutar lo que han obtenido en estos 23 años de carrera.

Cabe señalar que Ninel Conde ha sido duramente criticada por mantener una relación con el empresario colombiano Larry Ramos, ex novio de la hija de Alejandra Guzmán, de quien afirman que no es la persona que dice ser, pero esto no le ha importando a la cantante y se ha mantenido más unido que nunca a su pareja.

"En la vida encontrarás personas que aparentan saberlo todo, pero que en realidad, se engañan con su altivez, orgullo y falsa humildad. Aunque tengas que enfrentarte con personas frustradas, mantén siempre tu frente en alto", publicó Ninel Conde en uno de sus fotos con su novio en Instagram.

