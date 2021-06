¡Candela pura! Marjorie de Sousa bailó con Toni Costa, el ex de Adamari Lopez

El baile, es una de las grandes pasiones de la actriz Marjorie de Sousa, quien luego de pertenecer al elenco del reality show "Mira Quien Baila" de Univisión, se lució moviendo caderas con las prendas más diminutas y dejando todo el sabor latino en la pista; pero no solo eso, sino que además, ¡bailó con candela pura! teniendo como pareja a Toni Costa, ¿ex? de Adamari López.

Fueron múltiples ocasiones en las que Marjorie de Sousa y Toni Costa se lucieron en la pista de baile con los pasos de más dificultad y las intensas 'cargadas' a ritmo de la música latina más candente, así como la Samba que bailó con el tema "María" de Ricky Martín lanzado en 1995 del álbum "A medio vivir".

Y para muestra basta un botón; fue el propio bailarín de origen español, quien compartió el vídeo en su canal oficial de YouTube que describió: "Show 8 de Mira Quien Baila por Univision, Miami 2013. Bailando Samba con la actriz venezolana Marjorie de Sousa".

Por otro lado, también la venezolana compartió algunos momentos del ensayo para su gala número 7 a través de su cuenta oficial de Instagram, cuya descripción de la postal en la que ambos famosos salen juntos, se lee: "Con @tonicosta4 ensayando #mqb #mqbmarjorie #Miraquienbaila #7gala".

Claro que ante dicha publicación, los fanáticos de la venezolana empezaron a halagar a la pareja y a hacer algunas preguntas: "You guys look nice together!!!" (¡¡¡Ustedes se ven bien juntos!!!), "Excelente bailarín.....#UstedesMuyBien....:D", "Bella mi reina, Dios te bendiga preciosa", "Que vas a bailar @Marjodsousa? me gustaría verte bailar bachata y regatón ((: !!".

Por otro lado una compatriota aplaudía el trabajo de baile de la actriz: "Tienes el swing de nosotras las venezolanas, eso no te lo quita nadiee @marjodsousa", y alguien más preguntó: "El es el novio de @adamarilopez?"... Alguien más ponía en tela de juicio el trabajo de Toni Costa: "Me gusta ver bailar a @marjodsousa con Paúl Barris es mejor bailarín".

Sin embargo, Marjorie no sería la única pareja de baile de Toni Costa; pues durante 2011, Adamari López se sumó al elenco de la segunda temporada llevándose el trofeo de primer lugar. Año en el que también confirmó su relación con el bailarín español Toni Costa a quien conoció tras bambalinas del reality show y también fueron pareja de baile; esto, tras la decepción amorosa que se llevó tras su ruptura con el cantante puertoriqueño Luis Fonsi.

Y justamente el 18 de mayo de 2014 -en pleno cumpleaños de la boricua- Adamari López y Toni Costa se comprometieron; y en noviembre del mismo año, la conductora de "Hoy Día" de Telemundo, anunció su embarazo de una niña que llevaría por nombre Alaïa; lo demás, es historia...

Entre tanto, y en medio del escándalo que ha provocado la repentina separación de Adamari López y Toni Costa, aquí, una probadita de lo que fue el baile protagonizado por Marjorie de Sousa y el mencionado bailarín y coreógrafo:

