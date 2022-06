Cancelan show de Christian Nodal en Bolivia por incumplimiento de contrato

El concierto que estaba previsto para el domingo pasado del cantante mexicano Christian Nodal en la capital La Paz, Bolivia, fue cancelado debido al "incumplimiento del contrato"; lo relevante es que fue anulado a pocas horas de comenzar el espectáculo.

La compañía JG Music publicó un escueto comunicado en sus redes sociales que señalaba que la presentación de Christian Nodal en el estadio Rafael Mendoza en la ciudad de La Paz quedaba cancelado por "incumplimiento de contrato", sin dar más detalles de la situación.

Minutos más tarde, el cantante de música regional mexicana originario de Sonora, México, publicó el mismo boletín en sus redes sociales. En tanto, cientos de fanáticos ya hacían fila en el lugar del concierto para ingresar y tener un buen lugar para disfrutar del espectáculo, que era parte de su tour "Forajido".

Lo que llevó a que varios de los fanáticos se tornaran confundidos con el anuncio y comenzaron a reclamar la devolución del dinero de sus entradas. La cancelación del show sorprendió a los fanáticos de La Paz, ya que sus conciertos previos en las ciudades bolivianas de Santa Cruz, en el este del país, y la central Cochabamba se llevaron a cabo con total normalidad.

El concierto en Santa Cruz se realizó el viernes pasado, en el estadio Real Santa Cruz, donde el artista compartió con sus seguidores, quienes le arrojaron rosas al escenario. También hielo, por lo que pidió respeto al público.

El sábado, Nodal se presentó en la central Cochabamba en el complejo Fabril. El mexicano tenía previsto presentarse en tres ciudades bolivianas en su primera visita al país.

Las siguientes presentaciones de Nodal, como parte de su tour "Forajido", serán el próximo 1 de julio en Santiago de Chile en el Movistar Arena, y el próximo 2 de julio en Melgar, Colombia, en el estadio Las Vegas. EFE

